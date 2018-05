HMD Global podmazat će iduću fazu rasta uz 100 milijuna dolara novih investicija

HMD Global, dom Nokia telefona, danas je objavio da je prikupio dodatnih 100 milijuna dolara od investitora, što će biti uloženo u financiranje širenja i rasta poslovanja u drugoj godini rada tog finskog start-upa.

Ovu rundu investicija predvodi ženevska tvrtka Ginko Ventures preko Alpha Ginko d.o.o. uz sudjelovanje DMJ Asia Investment Opportunity Limited i Wonderful Stars Pte. d.o.o., podružnicu tvrtke FIH Mobile d.o.o.

Uz najnoviji krug financiranja trenutna procjena vrijednosti HMD Globala nadmašuje milijardu američkih dolara, što ovom startu-upu daje status jednoroga. HMD Global sredstva će strateški uložiti u brzorastuće poslovne operacije. Tvrtka u 2018. planira proširiti svoj portfelj Nokia pametnih telefona i udvostručiti širenje dosega na strateškim tržištima, a nastavlja pružati i inovativnost koja je potrošačima na prvom mjestu.

Florian Seiche, glavni izvršni direktor tvrtke HMD Global, rekao je: "Oduševljeni smo potporom investitora uz koje ćemo pisati iduće poglavlje Nokia telefona. Naša je ambicija da isporučujemo odlične smartphone uređaje koji oduševljavaju naše obožavatelje dok istodobno ostajemo pri svojim finskim korijenima i prepoznatljivim karakteristikama značajnim upravo za Nokia telefone. Naš je cilj biti globalni igrač na tržištu pametnih telefona, a dosadašnji nam uspjeh daje sigurnost da će se put rasta nastaviti i u 2018. i nakon toga."

Tvrtka je u svojoj prvoj godini poslovanja (2016.) isporučila više od 70 milijuna Nokia telefona, prodajne aktivnosti obuhvatile su više od 80 zemalja, a telefoni su aktivirani u 170 država svijeta. Danas se Nokia telefoni prodaju na više od 250.000 prodajnih mjesta širom svijeta, a više od 600 izravnih trgovinskih partnera posvećeno je idućem poglavlju Nokia telefona na globalnoj razini. U 2017. godini, HMD Global zabilježio je ukupni prihod od 1,8 milijardi eura (2,13 milijarde USD) uz operativni gubitak od 65 milijuna eura (77 milijuna dolara).

Pokazujući nevjerojatnu strast, angažman i entuzijazam za novi portfelj, odgovor obožavatelja diljem svijeta na novi asortiman Nokia Android pametnih telefona nevjerojatan je. HMD je usmjeren na to da osvoji srca i umove nove generacije potrošača. Dvije trećine potrošača koji kupuju Nokia telefon danas su mlađi od 35 godina. Četiri od pet potrošača preporučuje Nokia smartphone svojim prijateljima i obitelji. Od siječnja 2017. godine web stranica Nokia.com/phones posjećena je više od 150 milijuna puta.

Jean-Francois Baril, direktor i osnivač tvrtke Ginko Ventures, član uprave HMD Globala: "Ponosni smo što možemo pridonijeti idućoj fazi razvoja Nokia telefona i uspješnom podizanju ovog investicijskog kruga. Osobno, za mene, koji sam dugo povezan s brandom Nokia, ovo je putovanje vrlo uzbudljivo. Krećući iz Finske, odakle sežu Nokijini korijeni, HMD Global odabrao je agilnu strategiju koja koristi globalne odnose i suradnje kako bi postigla svoj fenomenalan rast."

Od MWC-a 2017. finski je start-up predstavio 16 novih uređaja i globalnih partnerstva s industrijskim divovima kao što su Google i ZEISS, uz dugoročni strateški odnos s tvrtkom Nokia i FIH-om. Na MWC-u održanom 2018. godine, HMD Global objavio da će to biti vodeći globalni partner za Googleov program za Android - Android One, obvezujući kompletan portfelj Nokia pametnih telefona obitelji Android One.