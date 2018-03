Horoskop i bijes - kako se osvećuju znakovi horoskopa

Ovan - ne pita nego udara, a poslije procjenjuje što je napravio... tako je to kad vam je vladar divlji Mars. Na sreću, brzo se mogu smiriti... kao da ništa nije bilo.

Bik - taj pamti doživotno, ako ste ga povrijedili, morate hodati s retrovizorima jer nikad ne znate kad će ono odlučiti da je najbolje vrijeme za osvetu.

Blizanci - baš kao i u svemu ostalome, totalno su nepredvidljivi, pa se ne možete pripremiti za reakciju, jer će vas gotovo uvijek iznenaditi - nekad blagošću, nekad žestinom.

Rak - za jedan miran, obiteljski znak može biti iznenađujuće bezobziran, a shvatiti njegovu motivaciju za osvetu uvijek predstavlja pravi izazov.

Lav - jedan od gorih znakova za zamjeriti se, jer im je ponos i čast uvijek prva, pa ako ih prema njihovom mišljenju izdate... gotovi ste, udarit će vas snagom elementarne nepogode

Djevica - perfidna i grozna, zapravo, jer se ona ne osvećuje već vas ponižava na sve moguće zamislive načine, i to tiho i neprimjetno, ali vrlo bolno

Vaga - jesu pravedne, ali jednako tako i drama queens, pa se oslanjaju na taktiku koja će vas definitivno izludjeti... naime, one šute i ne razgovaraju s vama, a to mogu godinama.

Škorpion - zamjerite li se pripadniku ovoga znaka, odmah vadite novu putovnicu na lažno ime i nestanite iz zemlje, jer će oni smisliti strašnu osvetu kojoj jednostavno nema kraja, traje li ga traje...

Strijelac - jest da ništa ne shvaćaju osobno iz potpuno sebičnog razloga: tako im je najlakše živjeti, uz to ih ne možete jako razljutiti, no ipak ćete u takvim situacijama morati čuvati leđa.

Jarac - metodičan kakav jest, kad se odluči da je potrebna osveta, ona će biti metodična i bez pretjeranih emocija, učinkovitai prilično neugodna za metu

Vodenjak - nisu baš neki osvetnici jer se emotivno distanciraju u konfliktnim situacijama i uz to ograde problem kako ne bi utjecao na ostale dijelove njihovog života, no kad se ipak odluče na osvetu, rade to bučno i glasno, baš kao neko dijete

Ribe - možda djeluju blago, no ako se namjere nekome osvetiti, činit će mu se da ga je napalo jato pirana, potpuno izbezumljeno od krvi