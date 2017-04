Horoskop iz stopala - što vaši nožni prsti govore o vama?

Kažu da su oči ogledalo duše, ali ukoliko doista želite upoznati nekoga, pogledajte mu stopala, stara je istočnjačka mudrost.

Naime, čitanje osobnosti i sudbine iz stopala praksa je koja se u Kini i Indiji prakticira više od 5000 godina, a korijene vuče iz vjerovanja da su naša stopala ogledalo ostatka duše i tijela.

Bilo kakve kvržice, žuljevi ili bol u stopalima uvijek su indikator problema u nekom drugom dijelu tijela. Smatra se kako su stopala primjerice povezana s kralježnicom, stoga su ravna stopala indikator problema s leđima.

Štoviše, smatra se kako su duša i tijelo neraskidivo povezani, stoga je fizička bol vrlo često posljedica nekog poremećaja u duševnoj ravnoteži.

Ipak, ne možemo se ne zapitati, ima li istine u svemu ovome i može li se to i znanstveno potkrijepiti?

Apsoloutno, kaže Jane Sheehan, refleksologinja i autorica tri knjige na ovu temu.

Ova se liječnica bavi čitanjem stopala više od desetljeća i uvjerena je kako nam upravo stopala mogu reći sve o nekoj osobi - od toga kako nam funkcionira probavni sustav do budućnosti naše ljubavne veze.

„Skinite čarape i odmah ću vam reći jeste li pomalo divlja i neobuzdana osoba koja voli preuzimati rizike ili pak više cijenite stabilnost, red i harmoniju u svom životu. Isto tako, znat ću pretjerujete li s vinom, čokoladom ili nekom drugom zamamnom hranom", tvrdi doktorica.

Donosimo vam kratki vodič pomoću kojega ćete lako iščitati što vaša stopala govore o vama i vašoj osobnosti.

NOŽNI PALAC

Ukoliko je vaš nožni palac znatno duži od ostalih prstiju na nogama, vi ste pametna i kreativna osoba. Redovito smišljate genijalna rješenja za teške probleme i nepresušan ste izvor novih, još boljih ideja. Ne postoji pitanje na kojeg ne možete dati odgovor i u stanju ste svaki problem promotriti iz više kuteva. Ipak, to često znači da istovremeno imate problema s fokusiranjem na samo jednu stvar, što ponekad zna završiti time da ne uspijete završiti sve što ste ambiciozno započeli.

Ako je vaš nožni palac jednake dužine ili tek neznatno duži od ostalih prstiju, to je jasan pokazatelj da se izvrsni u obavljanju više stvari istovremeno, posebice ako ste žena. Odličan ste organizator i efikasno raspodjeljujete posao ukoliko dobijete priliku da vodite nekakav projekt. Koristite se svojim šarmom da uvjerite ljude kako je vaša ideja najbolja.

DRUGI PRST

Što je duži vaš drugi prst, to posjedujete više osobina i kvaliteta vođe. Vi ste dinamična i snalažljiva osoba, s čvrstom željom i inicijativom da se stvari obavljaju na način kojeg vi smatrate najboljim, što može biti i blagoslov i prokletstvo. Legenda kaže da su majke u Indiji zabranjivale svojim sinovima da se žene djevojkama čiji je drugi prst bio predugačak, budući da su smatrale kako će im te žene previše naređivati.

Kraći drugi prst ipak ne znači da se ne znate kvalitetno postaviti i izboriti za sebe, već isključivo to da stvarima i problemima ne pristupate uvijek žestoko, već smireno i hladne glave odmjeravate sve dobre i loše strane. čekajući savršenu priliku za djelovanje. Isto tako, cijenite harmoniju i prezirete one koji su spremni gaziti preko leševa da dođu do vrha.

TREĆI PRST

Kinezi pridaju ovom prstu posebnu pažnju i smatraju ga jednim od najvažnijih pokazatelja naše sudbine i osobnosti, budući da uz njega vežu životnu energiju, silu koja nas pokreće i snagu naše volje.

Ukoliko je razmjerno dugačak, pokazuje da ste nevjerojatno energična i poduzetna osoba, posebice kad je profesionalni život u pitanju. Štoviše, što je ovaj prst duži imate više šansi da uspijete u svojoj karijeri. Vi ste perfekcionist i sposobni ste ostvarili velike stvari oslanjajući se isključivo na svoju odlučnost i nevjerojatnu životnu energiju. Jedna od negativnih posljedica jest pak to da u svom tom posvećivanju poslu ponekad zanemarujete obitelj, ljubav i zabavu.

Kako izmjeriti dužinu vaših nožnih prstiju? Dužina prstiju ključna je za čitanje stopala. Kako bi bili sigurni je li neki vaš prst dug ili kratak, zamislite dijagonalnu liniju koja ide od vrha nožnog palca prema vrhu malog prsta. Svi prsti koji idu preko te linije su dugi, a oni koji idu ispod nje su kratki.

Kratak treći prst označava da ste osoba koja zna da kako su u životu najbitnije male stvari i da su upravo sitnice onaj materijal od kojeg je satkano platno našeg životnog vijeka. Uživate u životu i radostima koje donosi te smatrate kako ljudi koji cijeli život naporno rade i onda umru glupo troše svoje vrijeme.

ČETVRTI PRST

Dug i ravan četvrti prst označava osobu kojoj je obitelj najvažnija stvar u životu. Nezadovoljstvo u vezama (prijateljskim, obiteljskim i ljubavnim) s osobama do kojih vam je stalo pokazat će se kao zakrivljenost ovog prsta.

Izvrstan ste slušač i njegovateljica, ali i iznimno osjetljivi na sve poremećaje u obiteljskim odnosima koje uvijek imate potrebu popravljati, budući da niste osoba koja može ostati hladna na probleme drugih ljudi.

Kinezi kažu da su osobe s dugim četvrtim prstom nježne i altruistične duše koje je iznimno lako povrijediti. Ukoliko primjećujete da vam je ovaj prst zgrčen ili zakrivljen, pokušajte se opustiti i ne brinuti o problemima svih ljudi oko vas i posvetite svaki dan malo vremena sebi.

Kratak četvrti prst znači da ste jak individualac i vjerujete da su ljudi sami odgovorni za svoju sreću i sudbinu.

MALI PRST

Kratak mali prst pouzdan je znak dječje nestašnosti te iznimno zabavne, društvene i inteligentne osobe. S druge strane, ne volite preuzimanje odgovornosti i većina vam stvari postane vrlo brzo dosadna. Ipak, većina vaših prijatelja obožava vas imati u svom društvu, budući da ste upravo vi zvijezda svakog druženja.

Ako ste sposobni pomicati mali prst bez da pritom pomičete i četvrti prsti, vi ste impulzivna, znatiželjna i šarmantna osoba. Ukoliko ne možete, to znači da cijenite rutinu, predvidljivost i vjernost. Želite li muškarca s kojim ćete provesti vatrenu noć prepunu strasti, svakako odaberite onoga koji može samostalno micati mali prst. S druge strane, ukoliko vas pak zanima brak ili neka duža veza, muškarac koji ne može odvojeno micati mali prst pravi je izbor za to.

NOŽNI PRSTI KOJI SU PRAVILNO POREDANI PO DUŽINI

Ukoliko su vam prsti takve dužine da je onaj prethodni malo duži nego onaj iza njega te čine pravilnu liniju, to je jasan znak metodične, precizne i iznimno praktične osobe. Volite znati detalje i svaki put pokušavate završiti ono što ste započeli. Vi ste idealan zaposlenik i vjeran prijatelj. Ipak, pripazite na to da ne ostavljate dojam zanovijetala - ne možete baš od svih uvijek očekivati istu razinu perfekcije kakvu vi posjedujete.

ŠIROKA STOPALA

Vaša su stopala ona pouzdanog radnika. Uvijek ste u pokretu i ne možete ni trenutak biti mirni. Kinezi tvrde da su ljudi sa širokim stopalima oni koji čvrsto s obje noge stoje na zemlji. Najsretniji ste kada ste zaposleni. Pokušajte povremeno stati na trenutak i osvrnuti se oko sebe, razmišljajući o stvarima koje su se dogodile. Ne bojte se, povremena kratka kontemplacija nipošto nije isto što i ljenčarenje.

DUGAČKA USKA STOPALA

Obožavate da vas netko mazi i pazi. Imate razvijen osjećaj za lijepo i neprestanu potrebu da budete okruženi oku ugodnim predmetima u svom okruženju. Nemate nikakvih problema s time da delegirate da drugi naprave neki posao za vas, a za to koristite vrlo ubojito oružje - vaš šarm.

Bez obzira na vaše prihode, vaš će dom i životni prostor uvijek izgledati predivno. Kinezi za ovakva stopala tvrde da su stopala princeze koja rijetko dotiču tlo. Jednostavno, vi ste zvijezda svakog događaja i drugi uvijek trebaju čekati vas.