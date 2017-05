Horoskop prijateljstva - kakav ste prijatelj po horoskopu

Ovan - lako sklapa nova poznanstva, a njegova intuitivnost i iskrenost odlični su za davanje savjeta (koji vam se ne moraju uvijek svidjeti). Najbolje društvo za izlazak, definitivno.

Bik - pouzdani i sigurni, trebaju dosta vremena da potpuno prihvate nekoga, no kad se to dogodi, dobili ste prijatelja za cijeli život koji vas nikada neće izdati.

Blizanci - brzo se sprijateljuju s raznovrsnim ljudima, no jednakom brzinom im mogu dosaditi, pa će ih otjerati od sebe. No, najuži krug nema straha, vaši su zauvijek, ludi k'o puške...

Rak - prijatelj kojeg svi zovu kad im je teško, jer njegova je empatija neizmjerna, a mišljenja nikad neće izreći ishitreno.

Lav - svima se svidi na prvu, no kako će sve oko sebe brzo zasjeniti, nerijetko je predmet zavisti i ljubomore. Začudno, zapravo nije egoist već mu je najlakše govoriti o sebi...

Djevica - ulaže puno u odnose s prijateljima pa to treba znati cijeniti, no oni koji uspiju steći titulu prijatelja ovog kompliciranog znaka to jako dobro znaju...

Vaga - šarmer bez premca lako pronalazi društvo i uvijek se lako uklapa, jedina mana je to stalno odgađanje donošenja odluka koje ponekad frustrira i najbolje prijatelje.

Škorpion - treba vam zaštinik? Uvucite se pod oklop Škorpionu i nikad se više u životu ne morate bojati da će vam netko nauditi s leđa, njegova žaoka je uvijek isukana za obranu prijatelja

Strijelac - jednostavnost komunikacije ovog znaka ponekad može frustrirati druge ljude, jednako kao i potpuna nemogućnost da zapravo shvate jesu li mu jako važni ili samo malo...

Jarac - odgovorni vođa koji je obično uzor svojim prijateljima i njegovu odlučnost čak previše često uzimaju zdravo za gotovo, očekujući da će Jarac uvijek riješiti sve probleme

Vodenjak - treba stvarno dobro upoznati ove zastrašujuće tvrdoglave ljude da shvatite koliko su odani i pažljivi, a ako trebate rame za plakanje i uho za slušanje - bolje ne postoji

Ribe - emotivci kojima ljudi dolaze uvijek kad treba riješiti neke velike probleme jer nema osobe koja će ih tako dobro analizirati i pritom vam dati osjećaj vrijednosti koji dugo niste osjetili.