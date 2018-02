Hrana koja grije po minusima

Hladan zrak brzo će nam iscrpiti zalihe energije i nakon dana na hladnoći doći ćemo kući prilično smrznuti i umorni, a najbolja stvar koju tada možete napraviti jest - pojesti tanjur vruće juhe.

Tijekom zime jedenje više hrane ne samo da nas "grije" nego nas i čini sretnijima. No, konzumiranje određenih vrsta hrane tijekom hladnoće donosi više koristi.

Masna hrana - masni sloj vašeg tijela štiti ga od hladnoće, no to nije jedini razlog zašato je masnoća važna tijekom zime. Vaše tijelo koristi masnoću kako bi lakše apsorbiralo vitamine A, E, K i D. Nedostatak vitamina, posebno D vitamina, može dovesti do depresije i naštetiti vašem zdravlju.

Tekućina - tijekom hladnih dana zadnje što vam je na umu je pijenje hladne vode ili ledenog čaja. No, treba biti oprezan jer je tijekom hladnoće moguće dehidrirati jednako brzo kao i ljeti kada je vruće. Najbolji izbor za borbu protiv zimske dehidracije je šalica toplog čaja.

Vruća hrana - u hladnim danima, pijenje i jedenje tople hrane ili napitaka pojačava osjećaj da vam je toplo. Dodatna korist je ako tu hranu kuhate kod kuće jer vam se zagrije i dom. To čini kuću ugodnijim mjestom dok je vani hladno. Za osjećaj topline pomaže i ako hranu začinite.