Hrana koju ne smijemo staviti u zamrzivač

Blagdanski stolovi uvijek su puni, to je barem običaj u našim krajevima, no uz njega ide i jedan prilično nezgodan - zamrzavanje ostataka koje ne želite baciti. Kako biste to napravili kako treba, važno je znati koja se hrana nikada ne stavlja u zamrzivač jer će ili potpuno izgubiti okus ili će, što je još gore, postati otrovna ...

Stoga, evo pet vrsta hrane koje nikada ne smijete stavljati u zamrzivač:

Jaja u ljusci - kad zamrznete jaje, bjelanjak i žumanjak će se raširiti, zbog čega će ljuska puknuti. Znate kako se tekućina raširi kad se pretvori u kruto stanje? Ista stvar događa se i s jajima. Prije zamrzavanja možete ih razbiti i pomiješati zajedno te zamrznuti. Tako mogu trajati do godine dana. Odlično za znati, ako ste pretjerali s nabavkom domaćih svježih jaja za kolače.

Kiselo vrhnje i jogurt - kiselo vrhnje će se razdvojiti, kao i jogurt. Prihvatiljivo je za kasnije korištenje u kuhanju, ali inače ga vjerojatno nećete htjeti više pojesti. Pazite i sa zamrzavanjem ostalih mljiečnih proizvoda jer će postati vodenasti zbog hladne temperature. Meki sir i kremasti umaci, kao majoneza, neki su od sastojaka koje nikad nemojte zamrzavati.

Krumpir - krumpiri imaju veliki udio vode, pa će se formirati ledeni kristali kad stavite cijele, sirove krumpire. Vjerojatno će i pocrniti i pretvoriti se u kašu. Najbolje ih je čuvati u hladnom, suhom prostoru. Nije preporučljivo niti zagrijavati napravljeni krumpir, pa ga nema potrebe ni zamrzavati.

Pohana hrana - najbolji dio pohanog mesa je njegova hrskavost, ali to nestaje kad ga stavite u frižider. Fino, prženo tijesto postat će mekano i kašasto. Iako ćete možda uspjeti vratiti okus stavljenjem u vruću pećnicu, ulje će tako prodrijeti u hranu. Ista stvar vrijedi i za krušne mrvice, koji su sastavni dio pohanja.

Vruća hrana - iako je primamljivo samo ubaciti ostatke u zamrzivač, nemojte. Važno je čekati da se hrana do kraja ohladi prije spremanja. Ako stavite toplu hranu u zamrzivač, druga hrana će se početi djelomično odleđivati što omogućuje bakterijama da rastu i prošire se.