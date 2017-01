Hrana za povećanje grudi

Kad biste pitali bilo koju ženu bi li htjela imati veće grudi (osim onih koje ih zaista imaju), odgovor bi uvijek bio potvrdan. Nažalost, jedini i najpopularniji način da bi se to ostvarilo bili su zahvati estetskog kirurga koji nije nimalo jeftin.

Radi se o velikom problemu zbog kojeg žene često gube samopouzdanje, no, postoje oni koji misle da ga je u biti vrlo lako riješiti. Milijuni žena diljem svijeta htjele bi imati veće grudi, a da bi to uspjele potrebna je samo jedna stvar - estrogen. Potrebne je unijeti veće količine estrogena u tijelo, hormona koji je odgovoran za onu seksi zakrivljenost i obline, a time znači i veće grudi. Istovremeno, estrogen je krivac zbog kojeg tolike žene pate od kompleksa malenog poprsja.

Problem s tim hormonom je jednostavan - tijekom puberteta on obavlja ključnu funkciju u pretvaranju djevojke u ženu, započinje menstrualni ciklus, zaobljuje liniju i povećava grudi. Njegova važnost je ogromna tijekom tog perioda i upravo zato što neke žene ranije iziđu iz puberteta imaju manje grudi jer se ne stignu razviti u potpunosti.

Od 12 do 16 godine žensko tijelo je prepuno estrogena, no po izlasku iz puberteta njegova razina opada zbog čega grudi ostaju velike (ili male) toliko koliko su velike do kraja života. Istina, situacija se nešto mijenja tijekom trudnoće, no to je druga priča.

Rješenje je jednostavno - trebate na prirodan način unijeti više estrogena u svoje tijelo i srećom to je element koji se može povući iz raznih biljaka i trava.

Taj hormon prisutan je u bilju pod nazivom fitoestrogen (u doslovnom prijevodu 'biljni estrogen'). Sojini proizvodi i tofu (sojin sir) sadrže mnogo fitoestrogena i bogati su izoflavonoidima. Idealna dnevna količina ovih namirnica bi bila 100 do 200 mg na dan, što se nalazi u 350 g sojina mlijeka ili 75 g sojina sira. Prehrana temeljena na soji koja sadrži fitoestrogene ujedno omogućava i lakše podnošenje menopauzalnih tegoba, te smanjuje navale vrućine. Ostale namirnice bogate fitoestrogenima su indijski oraščić, kikiriki, zobene pahuljice, kukuruz, pšenica, sjemenke lana, jabuke i bademi.

Nova saznanja pročitajte u članku Biljke za prirodno povećanje grudi.

Sad veće grudi više nisu fantazija. Navalite na ove namirnice (napominjemo: umjereno!) i uskoro ćete morati kupiti nešto veći grudnjak. Uživajte dok se muškarci okreću za vama.

Pratite Metro portal na Facebooku i Twitteru.