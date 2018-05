Hrvati bi radili kod njemačkih trgovaca

Tko su najpoželjniji poslodavci u Hrvatskoj i koji su razlozi njihove atraktivnosti otkriva četrnaesto po redu istraživanje* o poslodavcima prvog izbora, koje provodi MojPosao. U istraživanju provedenom tijekom 2017. i 2018. godine sudjelovalo je više od 10.000 ispitanika.

Prema mišljenju većine ispitanika, najpoželjniji poslodavac ove godine je tvrtka dm-drogerie markt d.o.o. s visokih 14,53% bodova. Na drugom je mjestu LIDL Hrvatska d.o.o. k.d. s 5,12%, a na trećem MÜLLER TRGOVINA ZAGREB d.o.o. s 3,52% bodova.

Ove godine po prvi put među 20 najatraktivnijih poslodavaca našla se Valamar Grupa d.d., dok je značajni skok imala ATLANTIC GRUPA d.d. koja je sa četrnaestog skočila na deveto mjesto.

Plaća nije presudan faktor atraktivnosti poslodavca

Ispitanici kao presudni faktor atraktivnosti poslodavca navode harmonične odnose na radnom mjestu (24%) i sigurnost radnog mjesta (23%).

Na trećem mjestu atraktivnosti nalazi se prilika za napredak u struci (19%), dok visina plaće (18%) dijeli četvrto mjesto s vodstvom u sektoru i socijalnom odgovornosti poslodavca (18%). Najmanje ispitanika, njih 11%, navodi priliku za hijerarhijsko napredovanje kao presudan faktor atraktivnosti poslodavca.

Redoslijed faktora atraktivnosti za top 3 poslodavca je drugačiji u odnosu na ukupno gledane rezultate; ispitanicima su dm-drogerie markt, LIDL i MÜLLER su prvenstveno atraktivni poslodavci zbog sigurnosti radnog mjesta. Na drugom i trećem mjestu su visina plaće te harmonični odnosi na poslu.

Raspodjela top poslodavaca po spolu, dobi, radnom statusu, obrazovanju i regiji

I muškarcima i ženama je najatraktivnija tvrtka dm-drogerie markt d.o.o. s razlikom da je upravo ta tvrtka atraktivnija ženama (19,7%) nego muškarcima (7,7%).

Ženama je na drugom mjestu tvrtka LIDL, a na trećem MÜLLER, koji se muškarcima ne nalazi u top deset poslodavaca. Muškarci su na drugo mjesto poželjnosti svrstali tvrtku Rimac Automobili, a na treće LIDL.

Na listi top deset poslodavaca muškarcima se nalaze još i tvrtke Microsoft Hrvatska, Google Hrvatska, Ericsson Nikola Tesla te ATLANTIC GRUPA d.d. koji se ne nalaze u top deset tvrtki kod žena. S druge strane, na listi top deset tvrtki koje su samo kod žena našle su se osim tvrtki MÜLLER i PLIVA, Kaufland te IKEA.

Neovisno o stupnju obrazovanja tvrtka dm-drogerie markt je najpoželjniji poslodavac. Na drugom mjestu ispitanicima sa srednjom školom nalazi se LIDL, dok je na drugom mjestu ispitanicima s visokom i višom stručnom spremom Rimac Automobili.

Prema radnom statusu, dm-drogerie markt je poslodavac prvog izbora za sve skupine ispitanika. Drugo mjesto zaposlenima i nezaposlenima zauzima LIDL, dok je ispitanicima koji se još školuju na drugom mjestu tvrtka Rimac Automobili. Kandidatima koji se još školuju u top deset poslodavaca nalazi se i tvrtka Infinum koja se ne nalazi među top dvadeset poslodavaca.

Među ispitanicima svih dobnih skupina nema razlike u poslodavcu prvog ni drugog izbora, odnosno to su za sve dobne skupine dm-drogerie markt i LIDL. Na trećem mjestu ispitanicima do 32 godine nalazi se Rimac Automobili, dok je to MÜLLER za ispitanike od 33 do 43 godine i HEP d.d. za starije od 44 godine. Na listi top 10 poslodavaca za one mlađe od 33 godine nalaze se Google Hrvatska i Ericsson Nikola Tesla koji se ne nalaze u top deset poslodavaca u drugim dobnim skupinama.

I kada je u pitanju mjesto prebivališta, dm-drogerie markt i dalje drži tron, a nema niti većih odstupanja u preostala dva najatraktivnija poslodavca, LIDL i MÜLLER.

Na području Zagreba i okolice u top deset poslodavaca ušli su Belupo i Zagrebačka pivovara kojih nema među top deset poslodavaca u drugim regijama.

Ispitanici iz Dalmacije među top deset poslodavaca uvrstili su i trgovački lanac Tommy, dok su oni iz Istre uvrstili tvrtku Maistra i Jadran Galenski Laboratorij. Na području Istočne Hrvatske građanima su među top deset poslodavaca i Kaufland te Valamar Grupa.

Nezaposleni ispitanici biraju državne tvrtke, a mladi privatne tvrtke u domaćem vlasništvu

Najviše ispitanika (33%) želi raditi u privatnoj tvrtki u stranom vlasništvu, zatim u hrvatskoj instituciji (18%), dok bi ih 16% voljelo stranu instituciju za poslodavca. Najmanje ispitanika, njih 14%, bira državnu tvrtku.

Zaposleni ispitanici preferiraju tvrtku u pretežno hrvatskom privatnom vlasništvu (36%), dok bi nezaposleni radije bili zaposleni u državnoj tvrtki (17%). U privatnim tvrtkama u pretežno domaćem vlasništvu u većoj mjeri nego ostale skupine bi radili ispitanici koji se još školuju (26%).

Ispitanici svih stupnjeva obrazovanja prvenstveno bi željeli raditi u privatnoj tvrtki u pretežno stranom vlasništvu, iako je takvih najviše među ispitanicima s visokom stručnom spremom (38%), a najmanje među ispitanicima sa srednjom stručnom spremom (31%).

Čak 26% građana radi za svog poslodavca iz snova

Trenutno kod svog poslodavca prvog izbora radi 26% ispitanika. S druge strane, čak 81% ispitanika razmišlja o promjeni poslodavca; 45% ih tu pomisao ima često na pameti, a 36% ispitanika ponekad razmišlja o promjeni svog poslodavca.

Više od polovice ispitanika (52%) koji rade kod svog poslodavca prvog izbora uopće ne razmišlja o promjeni poslodavca. Za razliku od njih 61% ispitanika koji ne rade kod svog poslodavca prvog izbora često razmišlja o promjeni poslodavca, dok ih svega 5% uopće ne razmišlja o promjeni.