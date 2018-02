Hrvati i Valentinovo - što se i kada kupuje, kako se troši

Potrošači diljem svijeta troše više za Dan zaljubljenih nego ikad prije, i to radije na iskustva nego na ono materijalno, pokazao je godišnji Mastercard Love Index, kreiran na temelju analize transakcija kreditnim, debitnim i prepaid karticama od 2015. do 2017. Sentimentalna potrošnja od 11. do 14. veljače je rasla 6% od 2015., a broj transakcija ususret Valentinovu za 17%.

Love Index je otkrio i da je najpopularniji način za osvojiti srce druge polovice kroz izlaske u restorane pa se 40% udjela u ukupnoj potrošnji i 75% svih transakcija vezanih uz razdoblje oko Valentinova odnosi upravo na spoj uz večeru. Sve popularnija postaju i putovanja (avionom ili vlakom). Broj transakcija vezanih uz putovanja je porastao za 23% u 2017., a na takve aktivnosti odlazi 22% ukupne potrošnje tijekom najromantičnijeg razdoblja u godini. Na hotele se odnosilo 27% potrošnje. Tako podaci potvrđuju sve veću popularnost iskustava te da sreća i zadovoljstvo proizlaze iz stvaranja uspomena - koje se mogu objavljivati na društvenim mrežama - u usporedbi s kupnjom raznih predmeta.

Tako je potrošnja na tradicionalne darove za Dan zaljubljenih poput cvijeća pala za 3% iako se broj transakcija povećao za 14%. Ovo pokazuje da cvijeće i dalje predstavlja simbol romantične geste, a jedan je cvijet popularniji od cijelog buketa. Slična je situacija i s nakitom - potrošnja je od 2015. pala za 9%, a broj transakcija se povećao 10%.

Značajan porast popularnosti bilježe beskontaktna plaćanja. Vrijednost beskontaktnih transakcija je od 2015. porasla za 311%, a broj transakcija za 203%. Beskontaktno plaćanje je raslo u svim kategorijama, a najveći je porast zabilježen u putovanjima zrakoplovom i vlakom (1064%), kupnji nakita (453%) i cvijeća (446%).

Ova studija, koja objašnjava navike kupaca u razdoblju oko Dana zaljubljenih u više od 200 teritorija diljem svijeta, uključujući i Hrvatsku, donijela je uvid i u dodatne trendove u kupnji.

Tako je utvrđeno da smo sve manje spontani kad je riječ o kupnji darova za Valentinovo pa ne čekamo zadnji tren nego ih većinom kupujemo 11. veljače (48,8 milijuna transakcija na globalnoj razini u razdoblju oko Valentinova tijekom protekle tri godine). Samo je četvrtina (27%) svih transakcija u razdoblju od 11. do 14. veljače izvršena baš na Valentinovo.

Nastavlja se i trend rasta popularnosti kupnje online, s porastom broja transakcija od 136% u zadnje tri godine.

Hrvati prate svjetske trendove

Podaci za Hrvatsku pokazuju da je potrošnja od 11. do 14. veljače rasla za 36% u odnosu na 2015., dok je broj transakcija 46% veći. S više od 24.000 transakcija 14. veljače u protekle tri godine, kod nas darovi najčešće (33%) kupuju u zadnji tren, na cvijeće trošimo 78% više nego prije tri godine, a na nakit 19% manje. Najviše trošimo na hotele (41% potrošnje u 2017; 11% transakcija) i restorane (36% potrošnje; 72% transakcija). Potrošnja na usluge prijevoza u ovom razdoblju ususret Valentinovu narasla je u tri godine za 104% i zauzima 17% ukupne potrošnje.

Značajno su rasli i broj transakcija online - za 265% - te udio beskontaktnih transakcija - za 408% od 2015. Vrijednost beskontaktnih transakcija je od 2015. porasla za čak 840%.

„Naši podaci pokazuju da se i dalje kupuju tradicionalni darovi, no da je primjetna smjena prema iskustvima. Beskontaktna plaćanja su praktična i svakodnevicu čine jednostavnijom te je sjajno vidjeti da potrošači diljem svijeta prihvaćaju ovu tehnologiju. Mastercard Love Index - sad već treću godinu zaredom - donosi uvid u globalne i regionalne trendove te trgovcima daje neprocjenjiv pregled kupovnih navika potrošača u ovom najromantičnijem razdoblju u godini", rekla je Sanja Žigić, direktorica kompanije Mastercard u Hrvatskoj.

Europljani troše na hotele, Amerikanci na hranu

Kad je riječ o regionalnim trendovima, potrošnja u razdoblju od 11. do 14. veljače u Europi se povećala za 19% od 2015., a broj transakcija je rastao za 39%. I ovdje se najčešće kupuje u zadnji tren - s 13,3 milijuna transakcija (30%) izvršenih 14. veljače u protekle tri godine. Kao i prošle godine, najviše se trošilo u hotelima (32% ukupne potrošnje u razdoblju oko Dana zaljubljenih) i na usluge prijevoza (31% potrošnje, uz rast od 38% od 2015.), dok je potrošnja u restoranima stabilna (29% potrošnje). Potrošnja na cvijeće se povećala za 29% od 2015, a na nakit je pala za 5%.

U SAD-u se najviše troši u restoranima (46%), a zabilježen je rast od 106% u segmentu online transakcija.

Srednja Amerika bilježi 65% potrošnje u restoranima i 18% u hotelima. Tu je prisutan i velik rast u segmentu potrošnje na internetu - čak 327% u tri godine. Rast od 28% doživjela je potrošnja na cvijeće.

Hoteli (41% potrošnje) su najpopularniji na Bliskom istoku. 29% kupnji se 11. veljače, a sve se više kupuje cvijeće (96% više nego 2015.).

U regiji Azija i Pacifik također se najviše troši na restorane (69%) i hotele (34%), a online kupnja je porasla za 30%. Popularnost cvijeća je rasla za 39% od 2015, a nakita za 21%.

Tijekom razdoblja oko Dana zaljubljenih u Kanadi se najviše troši na restorane (39%), a broj transakcija online se povećao čak 216%.