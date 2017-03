Hrvatska na Animal Planetu

U srijedu 8. ožujka u 19:10 Animal Planet prikazuje epizodu dokumentarne serije „Do kraja" (In Too Deep) koja je snimana u Hrvatskoj.

Jamie Crawford putuje svijetom, na mjesta koja terenom, klimom i ostalim prirodnim uvjetima ne maze životinjske vrste - a one se ipak s uspjehom prilagođavaju i opstaju. Serija „Do kraja" ističe fantastičnu evolucijsku prilagodbu određenih životinjskih vrsta i uspoređuje ih s ljudima, pa se Jamie tako fizički i mentalno upušta u izazove divljine kako bi pokazao za što su sve sposobne određene životinje i kako im čovjek može parirati u njihovim uvjetima.

U Hrvatskoj je Jamie prvo krenuo u potragu za medvjedima. Objašnjava posebno razvijeni mišić na medvjeđim leđima, koji zajedno s kostima formira medvjeđu grbu - zbog koje su dobri u kopanju i koja im omogućava ubrzanje u lovu na plijen.

S Velebita se Jamie spušta do mora i odlazi na otok Brusnik u potrazi za crnom guštericom, našom endemskom vrstom, koja se savršeno stapa s crnim stijenama ovog vulkanskog otočića.

Jamie će gledatelje Animal Planeta upoznati i s bjeloglavim supovima koji se mogu vinuti do visina od čak 11.000 metara. Da bi pokazao kako to otprilike izgleda, uputio se na let balonom, a morao je posegnuti za kisikom da bi mogao disati u tim visinama. Zatim ponovno kreće na Velebit, da bi se susreo s jednom od 3 hrvatske zmije otrovnice, planinskim žutokrugom, koji se zbog svoje veličine (najmanja europska zmija otrovnica) specijalizirao za lov na insekte.

Emisiju Jamie završava za stilom, na vertikalnim stijenama na kojima živi velebitski gušter.

Sjajna prilika za ponavljanje gradiva iz biologije i još bolje upoznavanje životinjskih vrsta Hrvatske.