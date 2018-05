Hrvatska tattoo konvencija u SC-u od 18. do 20. svibnja

Po četvrti puta u samom centru Zagreba u atriju kina Studentskog centra na adresi Savska cesta 25, kao i prethodna tri puta, održati će se Hrvatska Tattoo Konvencija 2018., sajam tetoviranja i opreme, poslastica za sve ljubitelje tetovaža!

-dogovorite svoj termin kod domaćih i stranih majstora tetoviranja koji izlažu i tetoviraju na konvenciji

-naučite više o tetoviranju i o najnovijim trendovima tetoviranja i opreme

-educirajte se na seminarima i prezentacijama tetovaža

-prijavite se sa svojom tetovažom u izbor najboljih tetovaža i osvojite nagrade sponzora

-kupite artikle vodećih svjetskih distributera opreme za tetoviranje i piercing

-dobro se provedite uz bogat zabavni program

U tri dana konvencije vodeći hrvatski i svjetski majstori tetoviranja predstaviti će nam se sa svojim vrhunskim radovima a posjetitelji će se upoznati sa šarolikim svijetom tetovaža i ljudi koji ih nose.

Na konvenciji će osim hrvatskih majstora tetovaža sudjelovati i poznati majstori iz Japana, Slovenije, Njemačke, Meksika, BiH i Italije. Na samoj konvenciji moći ćete se istetovirati kod vašeg omiljenog majstora (pogledajte potvrđene majstore na Facebook stranici konvencije i dogovorite svoj termin) a možda upravo vaša tetovaža osvoji i neku od nagrada.

Natjecanja za najbolje tetovaže održavati će se svaku večer sva tri dana konvencije a najbolji majstor tetoviranja putuje u Englesku gdje dobija plaćen štand i pravo učestvovanja na najprestižnijoj tattoo konvenciji na Svijetu, Londonskoj Tattoo Konvenciji u rujnu ove godine!

Konvencija biti će upotpunjena raznim zabavnim programima, prezentacijama i edukacijskim seminarima. U subotu 20.5. tijekom dana održati će se radionice burleske i WBA prvenstvo Hrvatske u bodypaintingu, na kojem će vodeći make up artisti Hrvatske odabrati najbolji rad oslikavanja tijela. Natjecanje se održava po pravilima i u sklopu World Bodypainting Association federacije, a pobjednik natjecanja nastupa na Svjetskom WBA prvenstvu! Dan kasnije u nedjelju 21.5. organiziramo dvije radionice bodypaintinga od strane naših najboljih make up artista.

Natjecanja u najboljim tetovažama i bodypaintingu prava su poslastica za sve snimatelje i fotografe gdje mogu snimiti raznorazne istetovirane i ispirsane face te djevojke oslikanih tijela i lica od strane naših najboljih make up artista. Tu će također biti i izbor za najljepšu Pin Up hrvaticu, a pozivamo i sve vlasnike classic američkih auta i oldtimera da nam se pridruže na parkingu konvencije!

Osim Konvencije, u prostoru kina Studentskog Centra u subotu 20.5. navečer u 22h, organiziramo nastup najboljih svjetskih performera burleske i kabarea u sklopu Bourlesque & Cabaret Show by Cirque Rouge. Izuzetan zabavan program koji se nema prilike često vidjeti u Hrvatskoj i najbolji svjetski performeri burleske izmamit će vam osmjehe na lica! Burleska, kabare, akrobacije ispuniti će tu večer kino dvoranu SC-a! Karte za Burlesque&Cabaret Show možete nabaviti u pretprodaji preko sistema Eventim po cijeni 180, 160 i 140 Kn a ulaznice za show vrijede i za sva tri dana Tattoo Konvencije. Obrnuto ne vrijedi, sa ulaznicama Konvencije ne možete ući na Burlesque&Cabaret jer su sjedala numerirana.

Dress code za predstavu Burlesque&Cabaret Show by Cirque Rouge nije obavezan ali se preporučuje odjeća 20ih, 30ih, 40ih i 50ih godina prošlog stoljeća, stil burleske i filmskih diva, gangster&prohibicija, gatsby, pin up, dandy, swingboy, žigolo, vodvilj, Moulin Rouge...inspiraciju možete dobiti u filmovima poput Cabaret, Žalac, LA Confidential, The Black Dahlia...damama se preporučuju cigaršpici, perje, niske bisera, bubi frizure, rukavice, čarape na crtu, večernje haljine, glamour, a gospodi šeširi, tregeri, odijela itd.

Na konvenciji ćete također imati prilike vidjeti najluđe frizerske uratke frizerskog salona She Cuts Your Hair a gospoda će moći urediti svoje brade, brkove i kosu u barber shopu Gospon Fulir! U sklopu konvencije održati će se natjecanje za najljepše brkove i bradu!

Posjetite nas, napravite novu ili svoju prvu tetovažu, zabavite se uz zabavni program, educirajte se, kupite opremu, razgledajte bez obveze. Svi ste dobrodošli!

RADNO VRIJEME:

Petak: 12:00 - 23:00

Subota: 10:00 - 24:00

Nedjelja: 10:00 - 20:00



CIJENA ULAZNICA:

Hrvatska Tattoo Konvencija 19.20.21.5.:

35 kn / - jedan dan

90 kn / - za sva 3 dana



Bourlesque & Cabaret Show by Cirque Rouge 20.5. u 22h

140, 160 i 180 kn (u zavisnosti od zone) - ulaznica vrijedi za sva tri dana konvencije, u prodaji putem sistema Eventim