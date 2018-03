HT-ova Magenta 1 slavi drugi rođendan uz glazbeni spektakl

Hrvatski Telekom najavio je spektakularan koncert Tonyja Cetinskog u povodu drugog rođendana Magente 1, jedinstvene kombinacije pogodnosti koja objedinjuje internetske, mobilne i TV usluge na hrvatskom tržištu.

Poseban rođendanski poklon predstavljen je na prvoj Facebook live 360 press konferenciji u Hrvatskoj. Tony Cetinski najavio je niz iznenađenja na svom koncertu, koji će se održati 14. travnja na zagrebačkom Trgu bana Jelačića. Ugostit će specijalne goste, mlade pjevačke nade Juru Brkljaču, Marka Kutlića i Davida Temelkova, a njima će podršku pružiti i 11 vrhunskih gudačica TonyC Orchestra.

Koncert će se moći pratiti uživo putem MAXtv-a, aplikacije MAXtv To Go te tportala kao i Facebook i YouTube kanala Hrvatskog Telekoma. Novi album Tonyja Cetinskog „Kao u snu" premijerno će biti objavljen upravo na dan koncerta 14. travnja i bit će dostupan ekskluzivno za besplatni download na mobilnoj aplikaciji Moj Telekom.

Album će se moći preslušati bilo gdje, jer Hrvatski Telekom u sklopu proslave rođendana Magenta 1 nudi i uslugu Internet posvuda. Za samo 49 kuna mjesečno HT svojim korisnicima kućnog interneta omogućuje 30 GB internetskog prometa koga mogu koristiti gdje god se nalazili. Usluga je dostupna uz dodatni prijenosni router kome nije potreban električni priključak kako bi korisnika „opskrbljivao" internetom i izvan njegovog doma. Kako bi korisnici HT-a neometano mogli uživati u najboljem sportskom, filmskom i zabavnom sadržaju, usluga Internet posvuda uključuje neograničen promet za gledanje MAXtv To Go usluge. Za sve one kojima neograničena televizija u pokretu i dodatnih 30 GB za ostale sadržaje nije dovoljno za korištenje interneta izvan doma, mogu nadograditi svoj paket sa dodatnih 20 GB za 40 kuna.

Danas puno sadržaja koji nas zanima streamamo, u bilo kojem trenutku i bilo gdje: četiri od pet korisnika interneta koristi mobilni internet, i to najviše za pregledavanje društvenih mreža (75 posto), a gotovo svaki drugi za video streaming (43 posto). Čak 48 posto korisnika želi tijekom putovanja gledati ono što voli gledati na smartfonima ili tabletima, a njih 58 posto žele imati svoju ponudu sa sobom na godišnjem odmoru. Upravo stoga HT u povodu drugog rođendana Magente lansira uslugu koja omogućava gledanje serija, filmova i drugog video sadržaja izvan kuće - na poslovnim putovanjima, ljetovanju, obiteljskim izletima, s prijateljima na vikendici ili na koncertima.

"Stalan rast broja korisnika Magenta 1 usluge na njih preko 130.000 pokazuje da naši građani žele premium uslugu i sadržaj. U Magenta 1 mogu ući samo najbolje usluge, a ponudu kontinuirano nadopunjujemo. Ovog proljeća postojeću ponudu odlučili smo proširiti dodatnom uslugom interneta za van, Internet posvuda, koja će korisnicima omogućili još lakši pristup svim sadržajima. Vjerujem da ćemo novim ulaganjima u infrastrukturu i ponudu nastaviti privlačiti nove korisnike te se još jače pozicionirati kao vodeći pružatelj telekom usluga u Hrvatskoj", istaknula je Nataša Rapaić, članica Uprave Hrvatskog Telekoma i glavna operativna direktorica za privatne korisnike.

Magenta 1 predstavlja premium koncept ponude telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj koji korisnicima omogućuje niz pogodnosti - korisnici dobivaju dodatne gigabajte ulaskom u M1, mogućnost mijenjanja TV paketa svaki mjesec i to bez naknade i slično. Za sve ljubitelje serija i filmskih minuta tu je i Stream On opcija koja omogućuje neograničeno gledanje video sadržaja putem mobilnih aplikacija HBO GO, Pickbox, Youtube i Netflix i MAXtv To Go na mobilnim uređajima, te aplikacije po izboru bez potrošnje internetskog prometa.