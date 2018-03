HTC-ovi prihodi u veljači najniži u 13 godina

HTC koji je već niz puta prošao i prolazi kroz restrukturiranje, još uvijek ne može zaustaviti negativni trend poslovanja.

Prema pisanju web stranice Focus Taiwan, HTC je u veljači zabilježio pad konsolidiranih prihoda od 23,24 posto na mjesečnoj razini i 44,04 posto na godišnjoj razini, te time ostvario najniži prihod u posljednjih 13 godina.

Analitičari predviđaju daljnje usporavanje prodaje HTC pametnih telefona sve do lansiranja HTC U12 modela. No, neki su mišljenja da njegova prodaja neće biti sjajna, jer teško da će ugrabiti Samsungove kupce ili one kineskih dobavljača, ma koliko proizvod bio hvaljen od kritičara.

"HTC još uvijek ne može nadvladati konkurenciju na globalnom tržištu smartfona, ne samo u segmentu vrhunskog, već i u segmentu srednje do niske razine", rekao je analitičar Hua Nan, iz Securities Co Ltd.

Isto tako tajvanski medij objavljuje da je HTC za prva dva mjeseca 2018. godine, ostvario prihode od NT 6,02 milijarde dolara, što je smanjenje od 35,5% u odnosu na godinu ranije. Također napori u razvoju tehnologije virtualne stvarnosti nisu uspjeli potaknuti prihode tvrtke jer prodaja ostvarena iz VR operacija čini samo mali dio s ukupnog prihoda.

U ovom dvomjesečnom periodu HTC je završio transakciju s Googleom za prodaju dijela mobilnog poslovanja za 1,1 milijardu USD. Sporazumom je Googleu omogućen pristup inženjerskom i dizajnerskom timu i nekim HTC patentima. Također je HTC integrirao poslovanje mobilnih telefona i kaciga virtualne stvarnosti, kako bi se smanjili troškovi u mnogim zemljama i regijama. Ali je i Chialin Chang, predsjednik pametnih telefona i povezanih uređaja tvrtke podnio ostavku.

Očito, HTC dalje posluje na rubu i izgleda Xuehong Wang nije uspjela pronaći recept za oživljavanje tvrtke. Postoje glasine da će na kraju HTC slijediti put nekadašnje Nokije, Microsofta, BlackBerryja i drugih tvrtki poznatih u svijetu mobilne tehnologije.