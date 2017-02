HTC smanjio prihode za 13 % na godišnjoj razini i objavio 100 milijuna dolara gubitka U Q4

HTC je objavio svoje financijske rezultate za posljednji kvartal 2016. godine, koji opet pokazuju gubitke. Nažalost poslovanje u crvenom je postala norma za tajvansku tvrtku.

Prihodi HTC-a za Q4 2016. u odnosu na isto razdoblje godinu dana ranije pali su od oko 13 posto. Pogledamo li na operativnu dobit u Q4 2016, HTC je nagomilao 116,7 milijuna dolara gubitka. Ako bi sumirali sva četiri kvartala u 2016. godini, gubitak je 132,9 milijuna dolara.

Sa svjetlije strane, uspjeli su agresivnim poslovnim upravljanjem smanjiti 34 posto troškova tijekom godine. No, mjere štednje ne mogu same po sebi biti dostatne za uspješno poslovanje. Za to su potrebni kvalitetni i inovativni proizvodi konkurentske cijene. Sada su odlučili zaustaviti razvoj jeftinih modela i

Veliku nadu ulažu u Ultra liniju proizvoda koja dolazi s predinstaliranim novim AI asistentom. Drugi adut za oporavak poslovanja, a na koji kompaniji stavljaju veliki naglasak su Vive uređaji. No, virtualna stvarnost još uvijek je rizičan posao s obzirom na nedostatak stvarnog interesa za proizvodima te vrste.

Sada ćemo morati čekati i gledati kako HTC U Ultra linija pomaže financijskim rezultatima u Q1 2017 i Q2 2017.

Puno izvješće možete pročitati na ovoj poveznici. http://investors.htc.com/Mobile.View?c=148697