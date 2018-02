I kosu treba pravilno nahraniti

Kosa je naš ponos i dika - dok je imamo na glavi. Mnogo je razloga koji utječu na kvalitetu kose i njeno opadanje, no ako zamjećujete sve više vlasi na četki i u umivaoniku nakon češljanja, možda biste trebali obratiti pozornost na prehranu jer bi nedovoljan unos nekih vitamina i mineralamogao biti jedan od uzroka jačeg opadanja kose, podsjećaju francuski znanstvenici.

Poput općeg zdravstvenog stanja organizma i zdravlje kose ovisi o onome što svakodnevno stavljate na tanjur, odnosno o uravnoteženom načinu prehrane te zdravom načinu života.

Iako je više uzroka alopecije (opadanja i gubitka dlaka s glave ili dijelova tijela), poput stresa, hormonalnih poremećaja ili promjene godišnjih doba, hrana je ključan faktor za zdravu kosu.

Prehrana siromašna aminokiselinama koje sadrže sumpor (sastojak keratina), vitaminima E i B, mineralima i oligoelementima može imati velik utjecaj na rast kose jer on ovisi o hranjivim tvarima koje do korijena dlake stižu krvnim žilama.

Uravnotežena prehrana nahranit će kosu iznutra i potaknuti proizvodnju keratina, vlaknastoga strukturalnog proteina koji se nalazi u kosi, koži i noktima.

U borbi protiv prekomjernog padanja vlasi treba se odmah 'pozdraviti' s brzom hranom, slatkišima i svakodnevnim unošenjem nezdravih masnoća u organizam.

U prehranu je preporučljivo uvesti:

- cink i magnezij kroz školjke, haringe, kozice i škampe, soju, tofu, smeđu rižu i banane. Cink igra ključnu ulogu u reguliranju raznih tjelesnih funkcija, od reprodukcije stanica do ravnoteže hormona, a sve to djeluje i na rast kose. No najvažnije je da je cink iznimno važan za žlijezde koje su spojene s folikulima kose. Dođe li do manjka cinka u organizmu, folikuli slabe, zbog čega se vlasi lome i ispadaju.

- proteine koji su neophodni organizmu, a ima ih u soji, u tuni, piletini, govedini i žutanjku.

- željezo, koje je odličan saveznik u borbi protiv gubitka kose. Najviše ga ima u bademima, guščjim iznutricama, plodovima mora, u kakau, lješnjacima, suhom voću. Njegovu apsorpciju olakšava vitamin C, zbog čega bi trebalo jesti puno voća poput jagoda, limuna ili naranče.

- vitamin B, koji se nalazi u žutanjku, tuni, gljivama, jetricama, cvjetači i leći.

Iz prehrane treba izbaciti rafinirani šećer.

Dodatan savjet: uvesti u prehranu bijelo meso, ribu i/ili jaja te pokušati provesti detoksikaciju organizma sokom od lubenice.