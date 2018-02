Igor Geržina na Valentinovo predstavio novi singl „The Whisper Of Your Heart“

Igor Geržina, naš najpoznatiji saksofonist, od strane inozemnih radijskih prezentera od milja zvan 'Croatian Sensation', izdao je novi instrumentalni singl objavljen upravo na Valentinovo. Singl nosi ime "The Whisper Of Your Heart", a radi se o romantičnoj smooth jazz skladbi s posebnom posvetom. S novim instrumentalnim singlom Geržina se, nakon nekoliko vokalnih suradnji, vraća na svjetsku smooth jazz scenu.

Glazbenik iznimno zapažene solističke karijere kao instrumentalist i autor, poznat je i po svojim atraktivnim nastupima i koncertima te dugogodišnjim suradnjama s najvećim hrvatskim zvijezdama.

Prošla godina za Geržinu je bila vrlo uspješna jer s autorskim albumom „Bucket List" osvaja Porin za najbolji instrumentalni album te izdaje dva vokalna singla: „Moje vrijeme" sa Željkom Veverec i „Olako" s Ivanom Kindl, koji se nekoliko tjedana nalazio i na HR Top 40, nacionalnoj top listi radijskog emitiranja.

Sam kraj godine obilježio je zapaženom serijom od 5 koncerata na zagrebačkom Adventu pod nazivom „Saxmas Fairytale" uz poznate gošće: Zdenku Kovačiček, Ivanu Kindl, Miu Dimšić, Vandu Winter i Ninu Kraljić.

Na krilima uspjeha posljednja tri studijska albuma 'Metropolis', 'One Click World' i 'Bucket List' koji su uvršteni su među vodeće albume na svjetskoj smooth jazz sceni te su osvojili radijski eter na čak četiri kontinenta, Igor Geržina objavljuje novi instrumentalni singl „The Whisper Of Your Heart".

S novom instrumentalnom baladom poznati saksofonist zasigurno će i ovaj put osvojiti 'smooth jazz' radijski eter, a zagrebačka publika uskoro će ju moći čuti i uživo