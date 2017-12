Imate li gripu ili običnu prehladu

Vrhunac sezone i epidemiju gripe koja je ovih dana stigla u Hrvatsku stručnjaci iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo očekuju oko Božića pa nije loše prisjetiti se nekih mjera koje, ukoliko ih se pridržavamo, mogu pomoći u sprječavanju njezinog širenja i sačuvati nas od ove nezgodne zarazne bolesti.

Preporuku struke o preventivnom cijepljenju protiv ove bolesti, koja za pacijente oslabljenog imuniteta može biti kobna, ove godine je prihvatio veliki broj građana pa je od početka studenog, kada se započelo s cijepljenjem, u samo tri tjedna potrošeno svih 280 tisuća doza cjepiva koliko je Hrvatski zavod za javno zdravstvo osigurao ove godine. ¸

Naručene su i dodatne doze za koje, obzirom da je za stvaranje imuniteta potrebno 10 do 15 dana od trenutka cijepljenja, struka kaže da još uvijek nije kasno. No bez obzira jeste li se cijepili, kao i jeste li planirali to učiniti ili ne, postoje mjere čijom si primjenom možemo uvelike povećati šanse da se othrvamo ovoj zaraznoj bolesti, ali i da spriječimo njezino širenje.

Kako spriječiti zarazu gripom i njezino širenje

Gripu ili influencu uzrokuju virusi influence tipa A, B ili C, a prenosi se prvenstveno udisanjem virusnih čestica iz zraka koje kihanjem ili kašljanjem izbacuje inficirana osoba u vašoj blizini. No pokupiti ih možemo i iz okoline rukama kojima ih nepažnjom unosimo u tijelo, pa je u sezoni gripe potrebno više pažnje posvetiti osobnoj higijeni, upozoravaju stručnjaci s Harvard Medical Schoola.

Izbjegavajte bliski kontakt

S osobama koje su bolesne izbjegavajte bliski kontakt, a ukoliko ste vi bolesni, držite se podalje od drugih kako biste ih zaštitili od širenja zaraze.

Ostanite kod kuće ako ste bolesni

Primijetite li početak bolesti kod sebe ili svojih ukućana, ukoliko je moguće ne odlazite na posao, a djecu ne šaljite u školu ili vrtić. Ostanite kod kuće dok ne prebolite gripu i budete se osjećali bolje.

Prekrivajte usta i nos

Kad kašljete ili kišete pokrijte usta i nos tkaninom, jer to može spriječiti širenje bolesti na ljude oko vas.

Perite ruke

Ruke su vrlo čest izvor zaraznih klica od kojih se možete zaštititi redovitim pranjem. Perite ih prije jela, prije rukovanja hranom, nakon upotrebe WC-a, nakon kontakta s tjelesnim izlučevinama, nakon kašljanja ili kihanja, te nakon dodira s korištenim maramicama. Ako vam sapun i voda nisu uvijek dostupni, imajte uvijek pri ruci alkoholnu maramicu.

Izbjegavajte dodirivanje očiju, nosa ili usta

Zarazne klice često se šire kad osoba dotakne nešto što je njima kontaminirano, a potom ih dodirom prenese na svoje oči, nos ili usta.

Održavajte higijenu prostora u kojem boravite

Površine koje se često dodiruju rukama, bilo kod kuće, na poslu ili u školi, očistite i dezinficirajte, osobito u sredinama u kojima je netko bolestan.

Prakticirajte i druge korisne zdrave navike

Trudite se dobro naspavati, nastojte biti fizički aktivni, izbjegavajte stres, pijte puno tekućine i jedite hranu bogatu hranjivim tvarima, pogotovo onu koja podiže imunitet. Ako ste pušač, gripa je dodatni poticaj da se odviknete ili barem suzdržite od ove nezdrave navike, jer dim cigareta uništava plućne stanice s cilijama čiji je zadatak sluz s uhvaćenim štetnim mikroorganizmima gurati gore prema ustima kako bismo ih izbacili.

Uslijed suhog zimskog zraka sluz postaje gušća što otežava njezino kretanje i izbacivanje iz tijela pa štetni mikroorganizmi ostaju u dišnim putevima gdje mogu uzrokovati različite bolesti, između ostalih i gripu. Stoga se tijekom suhih zimskih mjeseci savjetuje upotreba ovlaživača zraka koji pomažu kod ovlaživanja sekreta.

Kako prepoznati simptome gripe

Za razliku od simptoma obične prehlade, kod gripe simptomi nastupaju vrlo naglo pa ako ste se osjećali potpuno zdravo ujutro, a poslijepodne vrlo bolesno, vjerojatno je riječ o gripi. U početku simptomi mogu biti isti, poput grlobolje i iscjetka iz nosa, no kod prehlade taj iscjedak s vremenom postaje gušći i gnojan, a kod gripe ostaje rijedak. Također, gripa za razliku od prehlade uzrokuje znatno veću malaksalost i oslabljenost, praćenu jakim bolovi u mišićima, zglobovima i oko očiju, a i temperatura je znatno viša