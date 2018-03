INA novi partner INmusic festivala #13

INA, najveća naftna kompanija u Hrvatskoj i najveći koncertni događaj godine sklopili su partnerstvo koje će se realizirati u sklopu nadolazećeg izdanja INmusic festivala #13

Trinaesto izdanje INmusic festivala podržat će i vodeća hrvatska energetska kompanija, koja je već desetljećima sinonim za kvalitetu i energetsku pouzdanost. Odgovornost prema zajednici i stalno unaprjeđenje poslovanja, iskustva kupaca i temeljni ciljevi Ine poklapaju se sa misijom INmusic festivala koji kao najdugovječniji hrvatski festival već trinaest godina gradi reputaciju domaćeg kulturnog proizvoda međunarodno prepoznate kvalitete i vidljivosti.

Kao ključni regionalni protagonisti u svojim granama djelatnosti, INmusic festival i INA zajedničkim vrijednostima osigurat će realizaciju još jednog energičnog izdanja omiljenog hrvatskog festivala.

Novu suradnju najavila je Marina Burazer, direktorica Korporativnih komunikacija u Ini: „INA je dinamična i moderna kompanija čija su vrata uvijek otvorena novim generacijama kroz brojne programe za mlade kao što je aktualni Growww program za pripravnike. Otvoreni smo za suradnju i potrebe zajednice u kojoj djelujemo, a prilagodbom i unaprjeđenjem poslovanja težimo stvaranju veće vrijednosti. Upravo zato nam je drago što INA podržava ovo događanje koje povezuje mlade iz cijelog svijeta i obogaćuje našu glazbenu scenu. Pozivamo vas da se na putu do festivala svakako osvježite na Ininim maloprodajnim mjestima uz dokazano najbolju uslugu."

„INA je jedan od najprepoznatljivijih brandova u regiji, a svojim sponzorskim i donatorskim djelatnostima teži društvenoj odgovornosti zbog čega nam je iznimno drago da je upravo INmusic prepoznat i od strane Ine kao najrelevantniji hrvatski glazbeni festival i javna potreba u kulturi. Sigurni smo da će partnerstvo INmusic festivala i Ine rezultirati dugoročnom suradnjom i prepoznatljivošću kod mnogobrojne festivalske publike, ali i vjernih Ininih kupaca. INmusic kao ključan turistički događaj u Hrvatskoj cilj je mnogih namjernih putnika koji će zasigurno na putu prema festivalu osvježenje i energetsku sigurnost potražiti baš na Ini," zaključio je Zoran Marić, direktor INmusic festivala.

INmusic festival #13 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine, uz podršku OTP banke Hrvatska koja omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu. Trinaesto izdanje najvećeg hrvatskog open-air festivala uveličat će Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Bombino, Frank Carter & The Rattlesnakes, Šumski, Reykjavíkurdætur, Tshegue, Super Besse i mnogi drugi. Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 399 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) do 30. ožujka. Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 399 kuna (+troškovi transakcije) do 30. ožujka, kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).