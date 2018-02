Indie pioniri Interpol stižu na INmusic festival #13

Interpol, predvodnici njujorškog post-punk zvuka i jedan od najcjenjenijih indie rockera 21. stoljeća pridružuju se impresivnom glazbenom programu INmusic festivala #13!

Interpol su već s prvim koracima na njujorškoj sceni početkom novog milenija suvereno zauzeli poziciju predvodnika indie revolucije koja će promijeniti globalnu glazbenu scenu za generacije koje su uslijedile. Uz The Strokes, Yeah Yeah Yeahs i cijeli spektar rock sastava iz drugih krajeva SAD-a, Interpol je i petnaestak godina nakon proboja na međunarodnu scenu ostao jedan od najcjenjenijih i najaktivnijih sastava post-punk i indie rock revivala na prijelazu tisućljeća.

Interpol su 1997. godine u New Yorku osnovali Paul Banks, Daniel Kessler, Carlos Dengler i Greg Drudy, kojega je već 2000. na mjestu bubnjara zamijenio Sam Fogarino. U jeku bujajuće nove njujorške scene, Interpol 2002. godine izdaju svoj studijski prvijenac Turn On The Bright Lights, koji će i petnaest godina nakon izdanja biti prepoznat kao album koji je obilježio prve generacije millenialsa i postao amblem najuspješnije američke rock scene od Seattleove grunge ere s početka devedesetih.

Kreativnu snagu i specifičnost zvuka, s neskrivenim utjecajem Joy Divisiona i mračnog introvertiranog svijeta post-punka, predstavljenu na debitantskom albumu Interpol su uspješno pretočili i istraživali i u naredna četiri hvaljena studijska albuma - Antics (2005.), Our Love To Admire (2007.), Interpol (2010.) i El Pintor (2014.) godine.

Odlaskom basista Carlosa Denglera 2010. nakon završetka četvrtog albuma, Interpol odlazi na četverogodišnju stanku prije izdavanja petog albuma, a članovi benda se okreću nizu solo projekata. Prošle godine Interpol je svjetskom turnejom obilježio petnaestu obljetnicu izlaska njihovog sada već kultnog prvijenca Turn On The Bright Lights, uz najavu rada na šestom studijskom albumu koji je najavljen za ovu godinu.

Uz tek dva potvrđena nastupa u Velikoj Britaniji, premijerni nastup Interpola u Hrvatskoj na INmusic festivalu #13 jedan je od rijetkih nastupa ovih indie miljenika najavljenih za 2018. godinu.

Interpol se na INmusic festivalu #13 pridružuju velikim Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Alice in Chains, David Byrneu, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Frank Carter & The Rattlesnakes, i mnogim drugima. INmusic festival #13 održati će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2018. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 399 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb).

Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 399 kuna (+troškovi transakcije), kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).