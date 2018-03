Indie pop senzacija Superorganism premijerno u Hrvatskoj na INmusic festivalu #13

Superorganism je transatlantski glazbeni kolektiv o kojem bruje svjetski glazbeni mediji, a u Hrvatsku ih premijerno dovodi INmusic festival u sklopu projekta Europavox!

Osmeročlana grupa okuplja internacionalne glazbenike uključujući glavnu pjevačicu Orono Noguchi, koja je sasvim slučajno došla u bend. Pjevačica je bila fan grupe The Eversons u kojoj je prethodno svirao dio benda, a nakon njihovog koncerta u Japanu su se upoznali i ostali u kontaktu, a njihovo prijateljstvo se razvilo u sjajnu suradnju. Orono je početkom 2017. godine sudjelovala u projektu s grupom koja se kasnije razvila u Superorganism, a njihov prvi singl "Something For Your M.I.N.D." postao je planetarno popularna pjesma.

Superorganism već više od godine dana rasprodaju sve koncerte koje najave, gostovali su u prestižnim glazbenim emisijama poput one Joolsa Hollanda i BBC Sound of 2018, a 2. ožujka ove godine su objavili i album prvijenac "Superorganism" za Domino Records. Kako ističu kritičari diljem svijeta, Superorganism je indie pop senzacija o kojoj će se još dugo pričati, a hrvatska publika ih ima priliku otkriti uživo na pozornici INmusic festivala #13!

Superorganism će nastupiti na INmusicu #13 u sklopu cijenjenog Europavox projekta, čiji je INmusic festival ponosni partner. Europavox projekt predvođen Europavox Festivalom sufinanciran je od strane Europske komisije kao važan program za poticanje međueuropske suradnje i doprinos suvremenoj kulturi i glazbi. Europavox okuplja partnere iz sedam europskih država i najvažnije glazbene promotore i festivale u svakoj od partnerskih zemalja sa ciljem poticanja razmjene suvremenih autorskih izvođača iz svih dijelova Europe, razvijanju inovativnih pristupa na području europske glazbene industrije te zajedničkom javnom zagovaranju bogatstva i raznolikosti interkulturalne europske baštine.

Odlični Superorganism pridružuju se spektakularnom liune-upu INmusic festivala #13 kojeg čine Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Bombino, Frank Carter & The Rattlesnakes, Šumski, Reykjavíkurdætur, Super Besse, Tshegue, Témé Tan i mnogi drugi. INmusic festival #13 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine, uz podršku OTP banke Hrvatska koja omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 399 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) do kraja radnog dana u petak, 30 ožujka.

Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 399 kuna (+troškovi transakcije) do 30. ožujka u ponoć, kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).