INmusic breakthrough 2018. - Zasviraj na glavnoj pozornici INmusic festivala #13!

Imaš bend i želiš svirati na INmusic festivalu #13? Prijavi se na natječaj INmusic breakthrough 2018. i upravo tvoj bend može iskoristiti ovu sjajnu priliku i zasvirati na glavnoj pozornici najvećega hrvatskog open-air festivala!

Pobjednik natječaja naći će se u društvu velikih svjetskih glazbenih imena koja će nastupiti na trinaestom izdanju INmusic festivala kao što su - Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills i brojni drugi.

Ova jedinstvena prilika sjajna je polazišna točka za kvalitetne domaće autorske bendove, koji će dobiti i priliku za daljnje uspjehe na domaćoj, ali i inozemnoj glazbenoj sceni. Pobjednike će odabrati stručni žiri sastavljen od glavnih urednika partnerskih glazbenih portala INmusic festivala, ali i sama publika. Svoj bend možete prijaviti od 16. ožujka do 6. travnja 2018. godine u ponoć. Bend prijavite putem obrasca dostupnog na službenoj web stranici INmusic festivala, na kojoj su dostupni i uvjeti samog natječaja.

Glasovanje za odabir finalista natječaja održat će se pod nekoliko kriterija. INmusic će bendove koji zadovoljavaju natječajne uvjete proslijediti na daljnji odabir partnerskim glazbenim portalima, a svaki od njih će na svojim službenim kanalima objaviti top 5 finalista po odabiru redakcije. Prvih pet finalista s najviše glasova i najboljim rezultatom po svim selekcijama stručnog žirija biti će objavljeni na službenim stranicama INmusic festivala i društvenim mrežama uz poziv publici da glasa za svoje favorite. Finalist s najvećim brojem glasova publike biti će proglašen pobjednikom natječaja INmusic breakthrough 2018.

Na INmusic festivalu #13 nastupaju Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Bombino, Frank Carter & The Rattlesnakes, Šumski, Reykjavíkurdætur, Tshegue, Super Besse i mnogi drugi. INmusic festival #13 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine, uz podršku OTP banke Hrvatska koja omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu. Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 399 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb). Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 399 kuna (+troškovi transakcije) do 30. ožujka, kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).