Internet i religija ne idu zajedno?

Internet je prepun religioznog sadržaja, znate i sami, no najnovije istraživanje pokazalo je da je, matematičkim rječnikom rečeno, vrijeme provedeno na internetu obrnuto proporcionalno s povezanošću s religijom ili vjerskim zajednicama.

Naime, rezultati objavljeni u Journal for the Scientific Study of Religion jasno su pokazali da ljudi koji više koriste internet imaju veću vjerojatnost da neće biti povezani niti s jednom religijom ili vjerskom zajednicom.

Istraživanje, objavljeno u proveli su istraživači s Baylor University, privatnog kršćanskog sveučilišta u SAD-u.

Pregledali su podatke prikupljene u anketi Baylor Religious Survey, na 1.714 odraslih Amerikanaca, tražeći od ispitanika podatke o njihovom korištenju interneta i vjerskim tendencijama.

Rezultati su pokazali da je povećana upotreba interneta bila povezana sa smanjenom vjerojatnošću da je osoba religiozno povezana s vjerskom zajednicom (određene religije) i religiozno ekskluzivna (vjeruje da postoji samo jedna ispravna religija). Međutim, povećana upotreba interneta nije bila povezana sa smanjenom participacijom u vjerskim aktivnostima.

S druge strane, povećano gledanje televizije bilo je povezano s smanjenim sudjelovanjem, ali nije bilo povezano sa smanjenom vjerojatnošću pripadnja vjerskoj zajednici.

"Jedno od glavnih otkrića u ovoj studiji jest da povećanje korištenja interneta korelira s gubitkom vjerske pripadnosti. Također, kod pojedinaca koji provode puno vremena na internetu, manja je vjerojatnost da su vjerski ekskluzivisti, odnosno da su manje skoloni vjerovati da postoji samo jedna ispravna religija", rekao je autor studije Paul K. McClure za PsyPost.