Intuicija nas vodi, no samo ako je slušamo, a ako je vjerovati Bruceu Kasanoffu, američkom stručnjaku za razvoj karijera, dobra intuicija je najviši oblik inteligencije koju možemo imati.

O čemu se radi? Za one koji to još nisu spoznali, Kasanoff jednostavno objašnjava - to je onaj loš osjećaj koji vas stalno iznutra izjeda i ne da vam spavati sve dok ne riješite tu stvar na koju se odnosi.

Upravo je on odgovoran za neke naše naizgled neracionalne i nerazumne postupke, jer inteligencija nas tjera da ga slušamo, makar pritom kršili društvene i poslovne konvencije i stalno balansirali na rubu toga da nas proglase ludima.

No, ako pogledamo kroz povijest, baš su takvi ljudi donosili najveći napredak, rušili rekorde i postavljali nove granice koje su se isprva činile sumanute i nedostižne.

Ono što je u cijeloj priči najbolje - radi se zapravo o jednom od primarnih instikata koje nosimo u sebi i moguće ga je unaprijediti, izbrusiti i učiniti fantastičnim alatom koji će naš život pretvoriti u (gotovo) bajku.

Što više učite i istražujete, kaže Kasanoff, to vam je intuicija bolja, pa koristite logiku i svi će vam povjerovati, ma kolik to zvučalo sumanuto na prvu.

Ipak, tako nije lako živjeti jer plivate stalno protiv struje - pa pokažite sebi da imate dovoljno snage za takav izazov!