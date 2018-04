Irena Žilić i J.R. August pridružuju se spektakularnom line-upu INmusic festivala #13

Jedna od najcjenjenijih domaćih kantautorica Irena Žilić je nakon EP-a "Days of Innocence" i LP-ja "Travelling" prošle godine objavila album "Haze" kojeg je pohvalila struka i publika. Album se našao na gotovo svim regionalnim listama albuma koji su obilježili 2017. godinu, Irena je održala niz sjajnih koncerata po Hrvatskoj i regiji, a dobila je i nominaciju za glazbenu nagradu Porin u kategoriji "Najbolji album alternativne i klupske glazbe". Na INmusic festival #13 stiže s bendom, s kojim će publici na Jarunu predstaviti svoj svježi zvuk.

J.R. August je mladi umjetnik, kompozitor, kantautor i multiinstrumentalist iz Zaboka, koji iza sebe ima već tri EP-a: "Change of Seasons", "Tea Party With Mr. Death" i "33", a u pripremi je i LP - "Dangerous Waters". Radi se o izvođaču kojeg publika sve više primjećuje u posljednjih nekoliko mjeseci, a mladi umjetnik sve više i bolje radi na novim pjesmama. Priliku da ga posluša uživo imat će i publika ovogodišnjeg INmusic festivala.

Irena Žilić i J.R. August prudružuju se odličnom line-upu INmusic festivala #13 kojeg čine Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Bombino, Frank Carter & The Rattlesnakes, Šumski, Reykjavíkurdætur, Super Besse, Tshegue, Témé Tan, Superorganism i mnogi drugi. INmusic festival #13 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine, uz podršku OTP banke Hrvatska koja omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 449 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb).

Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 449 kuna (+troškovi transakcije), kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).