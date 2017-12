Iščekivani Osmi povjerenik, nakon Trećića, stiže u kina

Mora da ste čuli za Trećić! Naš najudaljeniji naseljeni otok na Jadranu djeluje poput neke nedostižne utopije na kojoj ne vrijede pravila niti dosezi suvremene civilizacije. Otok je to koji nema struje, vode, telefona, nema čak ni signala za mobitel, otok koji ima dvije crkve, ali nijednog svećenika, otok koji ima vinograde, ali gdje se ne pije vino, otok koji je za ostali dio države pao u potpuni zaborav. No Trećićani s tom činjenicom nemaju problema. Problematičnim se to čini samo jednom čovjeku, kompromitiranom političaru Siniši Mesnjaku koji po političkoj kazni biva prognan upravo na taj otok, sa zadatkom da tamo organizira izbore i ustroji lokalnu upravu, tj. vlast. Baš taj isti zadatak neuspješno je odradilo čak sedam njegovih prethodnika.

Nakon što nas je Renato Baretić kroz pisanu fikciju odveo na putovanje do Trećića, ovo čarobno mjesto sada postaje još dostižnije - osvanut će na kino platnu! Osmi povjerenik, ekranizacija jednog od najnagrađivanijih domaćih romana, početkom 2018. stiže u kina.

Osmi povjerenik dugometražni je prvijenac redatelja i scenarista Ivana Salaja, nastao u produkciji Alka filma. U naslovnoj ulozi nastupa Frano Mašković, a u ostalim Borko Perić, Ivo Gregurević, Nadia Cvitanović, Goran Navojec, Filip Šovagović, Mate Gulin i Špiro Guberina. Distributer filma je 2i film.

Ako još uvijek niste, krajnje je vrijeme da isključite svoje mobitele, ostavite sav naramak briga i problema na kopnu, kupite jednosmjernu trajektnu kartu i zaputite se na - Trećić!