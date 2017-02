ISIL treba biti politički pobijeđen

Teroristička milicija Islamska država bi uskoro mogla biti protjerana iz Mosula. Međunarodna koalicija, koju predvodi Irak, već je oslobodila istočne dijelove grada. Sada nastoji osloboditi zapadne dijelove grada od džihadista. Promatrači ocjenjuju da je samo pitanje vremena kada će se to dogoditi.

Upitno je kako će izgledati budućnost IS-a nakon gubitka njegovog najvažnije uporišta u Iraku. To da IS ima budućnost bez sumnje pokazuje anketa koju je proveo Arab Center for Research and Policy Studies koji ima sjedište u Dohi. Autori studije su proveli istraživanje u devet najvažnijih arapskih zemalja - među njima Tunisu, Egiptu i Saudijskoj Arabiji. Rezultati provedene ankete su pokazali da je 59 posto ispitanika pozdravilo vojne napade protiv IS-a koje provodi međunarodna koalicija predvođena SAD-om. 37 posto ispitanih je međutim bilo protiv. Skoro tri četvrtine - 72 posto - imaju negativan dojam o Islamskoj državi, ali ipak 11 posto pozitivan ili čak vrlo pozitivan.

Postčinjenični svijet IS-a

Tih 11 posto podrške, koju Islamska država uživa na Bliskom istoku i sjevernoj Africi, dugoročno bi mu moglo osigurati preživljavanje. S jedne strane su oni koji simpatiziraju borce IS-a spremni pružiti mu bilo koju vrstu podrške nakon što njegovi borci pobjegnu iz Mosula ili drugih oslobođenih gradova. No prije svega oni koji su spremni pružiti podršku se ubrajaju i među prve koji su spremni pridružiti se IS-u.

To da IS unatoč svim porazima još uvijek ima budućnost sugerira i studija koju je proveo londonski King's College. Prerano je pripremati se za svijet bez IS-a, upozoravaju autori ove studije. U slučaju nužde džihadisti bi se mogli na određeno vrijeme povući iz realnog u virtualni svijet i voditi svoju borbu odatle, navodi se u ovoj studiji.

Svijet interneta bi ubuduće mogao postati bitno mjesto za regrutiranje radikalnih islamista. Tamo, tako pišu autori studije King's College, propagandisti IS-a oslikavaju vrlo idealiziranu sliku ove milicije što nema puno veze sa stvarnošću, ali upravo je zbog toga to još učinkovitije. Koliko dobro prolazi ova taktika stratezi IS-a znaju vrlo dobro. "Medijsko oružje može biti jače od atomskog oružja", napisali su u jednom strateškom dokumentu.

Bijeda arapskog svijeta

Zašto su dijelovi arapskog svijeta toliko jako za IS? Arab Center for Research and Policy Studies navodi pet glavnih razloga. Jedan od njih je taj da brojni Arapi žive u teškim ekonomskim i socijalnim uvjetima. Nedostatak mogućnosti sudjelovanja u političkom životu, loše upravljanje i nedostatak političkih sloboda potiču naklonost fundamentalizmu ili čak džihadizmu.

Također zapadne države svojim djelovanjem idu na ruku fundamentalizmu, navodi se dalje u ovoj studiji. Ovo je bio slučaj 1991. godine. Tada je međunarodna zajednica na Zapadu odustala od toga da prosvjeduje zbog smjene Islamske fronte spasa u Alžiru koja je došla na vlast na demokratskim izborima. To ju je koštalo velikih simpatija u arapskom svijetu. I učinci američke invazije u Iraku su potakli radikalne stavove u oporbi.

Komplicirani odnos prema suvremenosti

No i ideološki motivi su igrali i igraju kada je riječ o Islamskoj državi i drugim islamističkim organizacijama veliku ulogu: one tako "manipuliraju" svetim spisima, navodi se u studiji. K tomu fundamentalisti ne trebaju stvarati potpuno novu publiku. Umjesto toga oni iskorištavaju činjenicu da su brojni muslimani u temelju srasli sa svojom kulturom i time odmah otvorenije reagiraju na religiozne ponude - i onda kada su formulirane na taj ekstremni ili nastrani način.

Kao dodatni faktor za uspjeh fundamentalističke slike svijeta studija navodi poseban odnos širokih slojeva stanovništva u arapskom svijetu prema suvremenosti. Radikalizam na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi se hrani napetostima između tradicije i djelomice brzim napretkom moderne: "Tako radikalizam pojačava sliku svijeta koja se vjerojatno temelji na pogrešnim pretpostavkama, ali onda obilježava skoro sva područja života: politiku, odgoj, ulogu religije u društvu i - možda temeljno - samu modernu."

Autodestruktivna dinamika

Sve te okolnosti, piše libanonski povjesničar Georges Corm, su dovele do "autodestruktivne dinamike" u arapskom svijetu. Zbog toga se aktivnosti IS-a ne mogu riješiti samo vojnim sredstvima, smatra politolog Ram Khouri. Naprotiv, napisao je on na web stranici Al-Jazeere, "vjerojatnost je velika da će broj onih koji podržavaju i onih koji simpatiziraju IS dodatno rasti i ako on bude razbijen, ali ne bude ništa učinjeno kako bi se poboljšali bijedni uvjeti koji su milijune očajnih Arapa doveli do toga da se okrenu IS-u kao posljednjem spasu."