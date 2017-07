Ističe rok tajnosti jedne od enigmi - sletanja na Mjesec

Apollo 11 jedna je od NASA-inih misija koja je obavijena najdebljim velom tajnosti, a teorije zavjere gotovo od samog početka tvrde da se slijetanje na Mjesec lunarnog modula Eagle 20. srpnja 1969. nikada nije dogodilo.

Teorije zavjere dodatno su se razbuktale pojavom interneta i, naročito, brojnih videa na YouTube s analizama sumnjivih situacija, a Rusi oduvijek tvrde da ne postoji niti najmanja šansa da je taj događaj bio stvaran.

Vratimo se na trenutak u to doba - Rusija je, na užas svih Amera, prva poslala satelit u orbitu oko Zemlje, prva poslala životinju, muškarca i ženu, prvi su izašli u otvoreni svemir, spustili uređaje na Mjesec, Veneru i Mars... sve u svemu, bili su barem deset godina ispred SAD sa svojim svemirskim programom.

I onda, na čuđenje svih, Ameri su prvi koju su spustili ljude na Mjesec, štoviše, do sada su jedini kojima je to pošlo za rukom - Mjesecom je u šest misija Apollo hodalo 12 američkih astronauta, a Rusima to nije pošlo za rukom niti jednom...

No, uz sve to, postoji i jedan problem od samoga početka - sve što su Neil Armstrong i Buzz Aldrin donijeli s Mjeseca stavljeno je pod oznaku tajne koja istječe ove godine, pa se teoretičari zavjera i Rusi slade činjenicom da će uspjeti dokazati da se radilo o prevari.

Naime, unatoč dobrim običajima, NASA sadržaj kofera s Mjeseca nije podijelila ni sa kim, niti su pokazalii što je donešeno, čak ni rezultate analiza.

Ruski znanstvenici i dalje tvrde da je snimka sletanja na Mjesec napravljena na Havajima, a što se stvarno dogodilo trebali bismo saznati do kraja godine, iako nekako sumnjamo da će odgovor biti definitivan

Ako imate vremena, pogledajte sjajan dokumentarac BBC-a na tu temu: