Istine o seksu za mladu ekipu

Seks okružuju toliki mitovi da ih treba raskrinkati što prije u životu, naročito prije nego što se upustite u prvi seks - prvi seks nešto je čega ćete se sjećati cijelog života (barem se nadamo, pijani seks baš i nije nešto ...). Prvi seks treba biti posebno iskustvo s posebnom osobom. Kako prvi, tako i svi ostali, ako baš želite savjet za cijeli život ...

E sad, kad "iskusni" frajeri i cure daju savjete svojim nevinim prijateljima, obično zaborave na neke vrlo važne savjete koje je prikupila ekipa s portala dailyviraldoze.info.

Za početak treba znati sljedeće - seks je uzbudljiv uvijek i svugdje, no ako već možete (ili morate) birati mjesto, budite sigurni da vas nitko neće prekinuti u najgorem trenutku.

Tek toliko da znate, dečki - djevojka može zatrudnjeti od samo jednog seksa, mada nekim parovima treba tko zna koliko puta da im uspije, no vjerujte, Murphyjev zakon u seksu je prilično nemilosrdan, stoga, siguran seks prije svega.

Kad smo već kod djevojaka, neće sve imati orgazam tijekom prvog seksa - to je prilično traumatično i nitko zapravo nije do kraja spreman za to iskustvo, pa će trebati neko vrijeme da se opusti.

Nadalje, vi niste centar svijeta, ima vas dvoje u priči i oboje trebate uživati, iako vam se možda čini drugačije, to neće doći samo od sebe već pažljivim i nježnim trudom.

Upozorenje kojeg nikad ne smijemo zaboraviti - spolno prenosive bolesti su kao i trudnoća - dovoljno se jednom seksati da biste ih zaradili, prema tome, i opet siguran seks na prvom mjestu.

Za kraj - još jednom, siguran seks!