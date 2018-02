Ivica Malčić: 20 Years Behind/ Galerija SC

Otvorenje izložbe 20 Years Behind umjetnika Ivice Malčića, održat će se u četvrtak, 1. ožujka u Galeriji Studentskoga centra u 20 sati.

Izložba je otvorena do 17. 3., radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.

Izložba se nadovezuje na koncept izlaganja u istoj galeriji svakih deset godina koji je autor započeo u Galeriji VN 1994. - 2004. - 2014. i nastavio u Galeriji PM 2007. - 2017. U Galeriji SC je izlagao 1998., propustio izlagati 2008. te zato sada izlaže dva potpuno različita ciklusa; Osmrtnice umjetnosti i Slučajni kolaži, kao dvije izložbe u jednoj: jednu za propuštenu 2008., a drugu za 2018.

Ivica Malčić (1964, Zagreb) 1996. diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. M. Šuteja. 1998. - 2002. intenzivno izlaže u Zagrebu svake godine po 100 slika. Do sada je izlagao na 21 samostalnoj izložbi te na više skupnih.