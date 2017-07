Izbor iz progama TLC-a od 24. 7. do 30. 7.

PONEDJELJAK, 24. SRPNJA 2017.

21.00 Medij s Long Islanda: Odustala od škole (Long Island Medium: Beauty School Drop-In)

Na grupnoj seansi Theresa radi s muškarcem koji je izgubio prijatelje dok je bio u vojsci. Victoria šokira obitelj kad im objavi da je odustala od škole.

UTORAK, 25. SRPNJA 2017.

21.00 Debela i fantastična: Poljubila sam djevojku (My Big Fat Fabulous Life: I Kissed A Girl)

Whitney naleti na prijateljicu iz srednje škole koja je poziva na jahanje, no prekasno shvati da je zapravo prihvatila poziv za romantični spoj.

SRIJEDA, 26. SRPNJA 2017.

22.00 Predebeli za mijenjanje spola: Izgubljeno i nađeno (Too Fat To Transition: Lost & Found)

Dok Shane, transrodni muškarac, pokušava skinuti kilograme prije nego što mu istekne osiguranje, Kayla, transrodna žena, bori se sa starim navikama da bi ostala na pravom putu.

ČETVRTAK, 27. SRPNJA 2017.

23.00 Zbog seksa na hitnoj: Praznične ludorije (Sex Sent Me to the ER: Holiday Hanky-Panky)

Istinite priče o seksu koji je pošao po zlu, koje nam putem rekonstrukcija iznose sami parovi i liječnici. Ovo su priče koje morate vidjeti da biste u njih povjerovali.

PETAK, 28. SRPNJA 2017.

19.30 Velika nevjera: Epizoda 30 (Alta Infedeltà: Episode 30)

Kako omalovaženi ljubavnici reagiraju kad saznaju da su ih njihovi partneri izdali? Ova emisija rekreira izdaje, tajne i laži koje su različite parove dovele do ruba.

SUBOTA, 29. SRPNJA 2017.

21.00 Nate & Jeremiah priskaču u pomoć: Globalna obala

(Nate & Jeremiah By Design: Global Coast)

Kelly i Jason svoj su prvi dom sredili po principu 'uradi sam', a rezultati su toliko katastrofalni da ne mogu živjeti u njemu. Nate i Jeremiah pretvaraju ga u bungalov na plaži.

NEDJELJA, 30. SRPNJA 2017.

18.00 Moje veliko američko romsko vjenčanje: Brak na prvi pogled

(My Big Fat American Gypsy Wedding: Wed at First Sight)

Romski običaji padaju u drugi plan nakon što jedan par odluči da bi njihov prvi spoj trebao ujedno biti i svadbeni dan. No, planove remeti konzervativna mladoženjina majka.