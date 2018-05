Izbor iz programa Discovery Channela od 21. do 27. svibnja 2018.

PONEDJELJAK, 21.5.2018.

21.00 Goli i prestrašeni (Sezona 2): Okruženi paucima (Epizoda 21)

(Naked And Afraid: Arachnid Overload)

Učiteljica yoge i izrađivač noževa hvataju se u koštac s kolumbijskom džunglom. Smrtonosni pauci i krpelji njihovu snagu i izdržljivost stavljaju na kušnju - hoće li ih slomiti?

UTORAK, 22.5.2018.

21.00 Zlatna groznica: Parkerov put (Sezona 2, Epizoda 1)

(Gold Rush: Parker's Trail: Parker's Trail: Welcome To The Jungle)

Nadahnut pokojnim djedom, Parker Schnabel podvrgava se konačnom testu da bi vidio može li se mjeriti sa svojim precima koji su se obogatili tijekom zlatne groznice u Klondikeu.

SRIJEDA, 23.5.2018.

23.00 Spašavanje teških vozila (Sezona 2, Epizoda 9)

(Heavy Rescue: Episode 9)

Na najprometniju kanadsku autocestu stigla je nova zima. Od snježnih mećava do prevrnutih kamiona, spasilačke ekipe suočavaju se s opasnostima da bi se promet odvijao bez zastoja.

ČETVRTAK, 24.5.2018.

18.30 A kako to oni rade? (Sezona 10): Chinamax / Votka russian Standard / Puzlatke (Epizoda 18) (How Do They Do It?: Chinamax/Russian Standard/Abalone)

Saznajte kako se izrađuju proizvodi diljem svijeta jer ćemo vam otkriti tajne njihove proizvodnje. Ova epizoda uključuje votku Russian Standard, goleme Chinamax brodove i puzlatke.

PETAK, 25.5.2018.

22.00 Ljudi iz Yukona (Sezona 1): Tragično proljeće (Epizoda 5)

(Yukon Men: Tragic Spring)

Stanovnici Tanane organiziraju veliku spasilačku potragu kada mjesni lovac, George Roberts, nestane u aljaškoj divljini. Hoće li se živ vratiti kući?

SUBOTA, 26.5.2018.

16.00 Spašavanje garaža s Richardom Rawlingsom (Sezona 1): Garaža 'Slop Shop' (Epizoda 8) (Garage Rehab: Slop Shop)

Richard pomaže garaži za motocikle u Jacksonu. Ekipa treba remontirati cijelu garažu i pretvoriti je u mjesto za čopere stare škole rađene po narudžbi.

NEDJELJA, 27.5.2018.

19.00 Teleskop (Telescope)

Ovaj jedinstveni film odvodi nas u svemir i donosi pregled povijesti teleskopa, od Galileja i Newtona do Hubblea i Svemirskog teleskopa Jamesa Webba.