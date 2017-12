Izbor iz programa Discovery Channela za tjedan 04.12. -10.12.

PONEDJELJAK, 04. PROSINAC 2017.

20.00 Ed Stafford: Prepušten smrti (Sezona 1): Mongolija: Altaj (Epizoda 3)

(Ed Stafford: Left for Dead: Mongolia: The Altai)

Ed je ostavljen na dalekom i prostranom planinskom masivu Altaj. Da bi stigao do nomadskog naselja na ruskoj granici, mora se boriti s jakim vjetrom i niskim temperaturama.

UTORAK, 05. PROSINAC 2017.

20.00 Zlatna groznica (Sezona 8, Epizoda 8)

(Gold Rush: Episode 8)

Vratili su se kopači zlata sa Yukona i spremni su na sve da bi se obogatili. Tko će u trci za zlatom dospjeti na vrh kao kralj Klondikea?

SRIJEDA, 06. PROSINAC 2017.

20.00 Nabrijani mehaničari (Sezona 1): Dobro došli u 'Šljakeraj' (Epizoda 2)

(Gear Dogs: Welcome To The Doghouse)

Uvijek spreman na rizik zbog veće zarade, Nate se kladi na tipa s Belvedereom iz '67. No ima li taj rizik dovoljno onog što je potrebno da bi se ostvario njegov san o 'Šljakeraju'?

ČETVRTAK, 07. PROSINAC 2017.

20.00 Kontejnerski ratovi (Sezona 2, Epizoda 1)

(Container Wars: Episode 1)

Kupci s dražbi vraćaju se u trgovačke luke, da bi se nadmetali za sadržaje vrijednih kontejnera koji dolaze iz cijelog svijeta. Tko će od njih pobijediti?

PETAK, 08. PROSINAC 2017.

22.00 Polja smrti (Sezona 1, Epizoda 9)

(Killing Fields: Smoking Gun)

Istiniti triler koji slijedi tim detektiva iz odjela za ubojstva koji ponovno otvaraju 18 g. star, neriješen slučaj koji se dogodio na jednom od zloglasnih američkih odlagališta.

SUBOTA, 09. PROSINAC 2017.

NEDJELJA, 10. PROSINAC 2017.

18.00 Ratnici oceana (Sezona 1): Tko je negativac (Epizoda 2)

(Ocean Warriors: Who's The Bad Guy)

Posada Sea Shepherda sukobljava se s ljudima sa zloglasnog broda za krivolov. Usto, tajna operacija u Tanzaniji dovodi ekipu do prodavača eksploziva.