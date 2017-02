Izbor iz programa Discovery Channela za tjedan 06.02. - 12.02.

PONEDJELJAK, 06. VELJAČE 2017.

22.00 Zlatna groznica (Posebne epizode iz sedme sezone) (Sezona 7): Kockar (Epizoda 2) (Gold Rush (Season 7 Specials): The Gambler)

Podsjetit ćemo se na legendarnu prošlu sezonu 'Zlatne groznice', no zavirit ćemo i u ekskluzivne snimke iz nadolazeće sezone u kojoj nas očekuju novi ljudi, strojevi i nalazišta.

UTORAK, 07. VELJAČE 2017.

22.00 Još smo živi (Sezona 1): Najgori mogući scenarij (Epizoda 6) (Still Alive: Worst Case Scenario)

Jedan je mladić na snowboardu zapao u dva metra dubok snijeg i ostao zarobljen. Uz to, mladenačka je zabava krenula po zlu, pa su se prijatelji ozlijedili i ostali zarobljeni.

SRIJEDA, 08. VELJAČE 2017.

21.00 Brzi i glasni (Sezona 4, Epizoda 6) (Fast N' Loud: Episode 6)

Aaron dečkima povjerava izradu Chevyja iz '55. koji Richard, zajedno s ostalim automobilima ukupne vrijednosti milijun dolara, namjerava prodati na Barrett-Jacksonovoj dražbi.

ČETVRTAK, 09. VELJAČE 2017.

20.00 Ratovi oko nekretnina (Sezona 1): Skriveno blago (Epizoda 3) (Property Wars: Hidden Treasure)

Bjesni rat u nadmetanju oko luksuznog stana i Dougova se telefonska linija isključi u trenutku dok daje ponudu: hoće li kralj East Valleyja izgubiti? Scott riskira u Deer Valleyju.

PETAK, 10. VELJAČE 2017.

21.00 Ljudi iz Yukona (Sezona 5): Rub (Epizoda 7) (Yukon Men: The Edge)

Realnost mračnih zimskih dana uzima svoj danak. Chriss i Jessi bore se za svaki obrok i trebaju novu strategiju. Došlo je vrijeme da Pat otkrije hoće li mu se rizik isplatiti.

SUBOTA, 11. VELJAČE 2017.

19.00 Megavlakovi (Sezona 1): Novi Zeland - Vlak za mlijeko (Epizoda 1) (Mega Trains: New Zealand - The Milk Train)

Svakih šest sati vlak za prijevoz mlijeka dolazi u najveću mljekaru na Novom Zelandu, da bi 14 milijuna litara mlijeka distribuirao po cijeloj zemlji.

NEDJELJA, 12. VELJAČE 2017.

16.15 Otkrivanje povijesti (Sezona 1): Tajne majanske piramide (Epizoda 2)

(Blowing Up History: Secrets Of The Maya Pyramid)

Izgubljeni meksički grad Chichen Itza čuva drevne tajne nepoznate civilizacije. Kako je izgrađen i kako su ga oblikovale ljudske žrtve?