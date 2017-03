Izbor iz programa Discovery Channela za tjedan 06.03. - 12.03.

PONEDJELJAK, 06. OŽUJKA 2017.

21.00 Ljudi iz aljaške divljine (Sezona 3, Epizoda 18) (Alaskan Bush People: Bear With Us)

Duboko u aljaškom bušu živi obitelj rođena i odgojena u divljini. Billy i Amy Brown i njihovo sedmero djece žive sasvim izolirano i oslanjaju se jedni na druge da bi preživjeli.

UTORAK, 07. OŽUJKA 2017.

21.00 Potraga za blagom: Otok zmija (Sezona 1): Na pragu sreće (Epizoda 6) (Treasure Quest: Snake Island: Fortune's Doorstep)

Ekipa zalazi dublje u otok Snake Island nego ikad, izazivajući sudbinu na svakom koraku. Otkrivaju nešto što će im promijeniti život.

SRIJEDA, 08. OŽUJKA 2017.

22.00 Trgovci automobilima (Sezona 13): AM General Humvee iz 1992. (Epizoda 15)

(Wheeler Dealers: 1992 AM General Humvee)

Mike je u potrazi za vojnim terencem, Humveejem. On i Edd načine vozilo za kampiranje s pogonom na četiri kotača koje vas može odvesti na mjesta koja nije vidio nijedan kamper.

ČETVRTAK, 09. OŽUJKA 2017.

21.00 Likvidator (Sezona 4): U hodu - Zajaši sedlo (Epizoda 37) (The Liquidator: On The Go: Street Cred)

Kralj cjenkanja Jeff Schwarz u potrazi je za novim unosnim poslom i ovaj put riskira da bez znanja svog prijatelja pokuša prodati neke kaubojske rekvizite.

PETAK, 10. OŽUJKA 2017.

21.00 Polja smrti (Sezona 1, Epizoda 9) (Killing Fields: Episode 9)

Istiniti triler koji slijedi tim detektiva iz odjela za ubojstva koji ponovno otvaraju 18 g. star, neriješen slučaj koji se dogodio na jednom od zloglasnih američkih odlagališta.

SUBOTA, 11. OŽUJKA 2017.

22.00 Čelične svetinje (Sezona 1, Epizoda 3) (Sacred Steel Bikes: The Trike Part I)

Jason Wilson svoju je radnju otvorio prije više od 10 godina i postao vrlo uspješan - izrađuje vrhunske čopere po narudžbi i brižljivo restaurira američke klasične automobile.

NEDJELJA, 12. OŽUJKA 2017.

19.00 Otok s Bearom Gryllsom (Sezona 3, Epizoda 1) (The Island with Bear Grylls: Episode 1)

Avanturist Bear Grylls na nenastanjenom otoku u Pacifiku ostavlja 16 Britanaca, muškaraca i žena. Imaju samo svoju odjeću i neke osnovne alatke - hoće li preživjeti mjesec dana?