Izbor iz programa Discovery Channela za tjedan 09.04. -15.04.

PONEDJELJAK, 09. TRAVANJ 2018.

20.00 Ed Stafford: Prepušten smrti (Sezona 1): Mongolija: Altaj (Epizoda 3)

(Ed Stafford: Left for Dead: Mongolia: The Altai)

Ed je ostavljen na dalekom i prostranom planinskom masivu Altaj. Da bi stigao do nomadskog naselja na ruskoj granici, mora se boriti s jakim vjetrom i niskim temperaturama.

UTORAK, 10. TRAVANJ 2018.

20.00 Divlje pustolovine slavnih s Bearom Gryllsom (Sezona 3): Courteney Cox (Epizoda 2) (Running Wild with Bear Grylls: Courteney Cox)

Zvijezda serije "Prijatelji", Courteney Cox kreće u irske visoravni na pustolovinu svog života. Hoće li izdržati?

SRIJEDA, 11. TRAVANJ 2018.

23.00 Spašavanje teških vozila (Sezona 2, Epizoda 3) (Heavy Rescue: Episode 3)

Na najprometniju kanadsku autocestu stigla je nova zima. Od snježnih mećava do prevrnutih kamiona, spasilačke ekipe suočavaju se s opasnostima da bi se promet odvijao bez zastoja.

ČETVRTAK, 12. TRAVANJ 2018.

22.00 Otkrivanje povijesti (Sezona 2): Skriveni grad Inka (Epizoda 9)

(Blowing Up History: Hidden City Of The Incas)

Izgubljeni grad Machu Picchu jedna je od najvećih zagonetki arheologije. Mogu li tajni kodovi Inka i izobličeni kosturi otkriti njegove najveće tajne?

PETAK, 13. TRAVANJ 2018.

21.00 Aljaska: Na rubu svijeta (Sezona 7): Dvostruki lov (Epizoda 16)

(Alaska: The Last Frontier: The Double Hunt)

Kada Eve poslije mnogo godina ponovno odluči ići u lov na jelene, nađe se licem u lice s velikim mužjakom. Usto, Jane i Atz Stariji kreću u lov na losove.

SUBOTA, 14. TRAVANJ 2018.

17.00 Australska željeznica (Sezona 2, Epizoda 11)

(Railroad Australia: Epsiode 11)

U divljem svijetu nesnosne vrućine i golemih prostranstava, vojska radnika neumorno danonoćno radi kako bi australska željeznička mreža besprijekorno funkcionirala.

NEDJELJA, 15. TRAVANJ 2018.

20.00 Aljaska: Bitka u zaljevu (Sezona 1): Neka borbe započnu... (Epizoda 1)

(Alaska: Battle on the Bay: Let the Battle Begin...)

Pet kapetana koča bore se s Beringovim morem, ali i jedni s drugima da bi ugrabili priliku za zaraditi godišnju plaću u samo mjesec dana.