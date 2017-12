Izbor iz programa Discovery Channela za tjedan 11.12. -17.12.

PONEDJELJAK, 11. PROSINAC 2017.

22.00 Idris Elba: Borac (Sezona 1, Epizoda 3)

(Idris Elba: Fighter: Episode 3)

Idris Elba u šest mjeseci mora savladati niz borilačkih vještina prije nego što uđe u ring i pokuša pobijediti svjetskog šampiona IFMA-e u superteškoj kategoriji.

UTORAK, 12. PROSINAC 2017.

22.00 Otkrivanje povijesti (Sezona 2): Blaga Vojske od terakote (Epizoda 10)

(Blowing Up History: Treasures Of The Terracotta Army)

Mračne tajne okružuju Vojsku od terakote. Novootkriveni artefakti otkrivaju nadnaravnog neprijatelja vojske i nasilni nastanak drevne Kine.

SRIJEDA, 13. PROSINAC 2017.

21.00 Otkrivanje automobila (Sezona 1): Otok s blagom (Epizoda 6)

(Carspotting: Treasure Island)

U potrazi za blagom dečki posjećuju jedan otok i doista ga i nalaze: to je Bel Air Camaro iz 1955. Carlos ima bogatog kupca koji mu može unaprijediti ili uništiti posao.

ČETVRTAK, 14. PROSINAC 2017.

21.00 Ratovi oko nekretnina (Sezona 1): Skriveno blago (Epizoda 3)

(Property Wars: Hidden Treasure)

Bjesni rat u nadmetanju oko luksuznog stana i Dougova se telefonska linija isključi u trenutku dok daje ponudu: hoće li kralj East Valleyja izgubiti? Scott riskira u Deer Valleyju.

PETAK, 15. PROSINAC 2017.

21.00 Rođeni da prežive

(Built to Survive)

Petorica muškaraca prihvaćaju se izazova osnivanja kolonije usred divljine. Bez gotovo ikakvih potrepština moraju si osigurati održivu egzistenciju za samo 20 dana.

SUBOTA, 16. PROSINAC 2017.

19.00 Trgovci automobilima (Sezona 14, Epizoda 1)

(Wheeler Dealers: Episode 1)

Prodavač automobila Mike Brewer i novi, svestrani i nadareni mehaničar Ant Anstead pronalaze i restauriraju legendarne automobile, koje poslije prodaju u svojoj trgovini u L.A.-u.

NEDJELJA, 17. PROSINAC 2017.

17.00 Smrtonosni ulov (Sezona 13, Epizoda 15)

(Deadliest Catch: Respect Earned)

Lov na rakove u ledenom Beringovu moru uz obalu Aljaske, opasan je posao u kojem se zdravlje žrtvuje za novac. Novi počeci znače velike investicije i gorko-slatke završetke.