Izbor iz programa Discovery Channela za tjedan 12.02. -18.02.

PONEDJELJAK, 12. VELJAČE 2018.

21.00 Goli i prestrašeni (Sezona 2): Uspješno preživljavanje (Epizoda 7) (Naked And Afraid: Surthrive)

Neovisna majka troje djece i snalažljivi pripadnik Zelenih beretki odlaze u osamljene dijelove Gvajane. Hoće li se nositi sa zadatkom?

UTORAK, 13. VELJAČE 2018.

21.00 Australska željeznica (Sezona 2, Epizoda 3) (Railroad Australia: Episode 3)

U divljem svijetu nesnosne vrućine i golemih prostranstava, vojska radnika neumorno danonoćno radi kako bi australska željeznička mreža besprijekorno funkcionirala.

SRIJEDA, 14. VELJAČE 2018.

20.00 Brzi i glasni (Sezona 4, Epizoda 4) (Fast N' Loud: Hot Off The Pantera)

Richard Rawlings i Aaron Kaufmann po dalekim dijelovima Teksasa i okolnih država traže zapuštene klasične automobile koje potom kupuju i obnavljaju u svojoj garaži Gas Monkey u Dallasu.

ČETVRTAK, 15. VELJAČE 2018.

21.00 Spašavanje teških vozila (Sezona 2, Epizoda 1) (Heavy Rescue: Episode 1)

Na najprometniju kanadsku autocestu stigla je nova zima. Od snježnih mećava do prevrnutih kamiona, spasilačke ekipe suočavaju se s opasnostima da bi se promet odvijao bez zastoja.

PETAK, 16. VELJAČE 2018.

23.00 Upozorili smo vas (Sezona 4): Poput zvijeri (Epizoda 13)

(You Have Been Warned: Beast Mode)

Prikazujemo vam vrhunske znanstvene pothvate iz kućne radinosti. Znanstvenici objašnjavaju najnevjerojatnije snimke s interneta da bi nam otkrili što se skriva iza njih.

SUBOTA, 17. VELJAČE 2018.

18.00 Megavlakovi (Sezona 1): Australija - Transkontinentalna željeznica (Epizoda 3) (Mega Trains: Australia - Transcontinental Train)

Prijevoz robe po Australiji do dalekog Pertha nije lagan zadatak. Otkrijte kako ljudi koji rade na željeznici savladavaju negostoljubivu pustinju da bi zemlja ostala povezana.

NEDJELJA, 18. VELJAČE 2018.

21.00 Zlatna groznica: Brzaci (Sezona 1): Između mahnitosti i ludila (Epizoda 1) (Gold Rush: White Water: Between Craziness & Insanity)

Duboko u zabačenom kanjonu na Aljasci, veterani serije Fred Hurt i njegov sin Dustin, dečki iz Dakote, ponovno traže zlato. No ovaj put život im je u opasnosti.