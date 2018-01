Izbor iz programa Discovery Channela za tjedan 15.01. -21.01.

PONEDJELJAK, 15. SIJEČANJ 2018.

23.00 Boksači (Sezona 1): Mali ima srca (Epizoda 4)

(The Fighters: The Kid's Got Heart)

Pratite sve kušnje i nevolje skupine boksačkih trenera i njihovih pulena amatera koji se u Bostonu bore za prevlast u natjecanjima u amaterskom boksu.

UTORAK, 16. SIJEČANJ 2018.

20.00 Zlatna groznica (Sezona 8, Epizoda 13)

(Gold Rush: Episode 13)

Vratili su se kopači zlata sa Yukona i spremni su na sve da bi se obogatili. Tko će u trci za zlatom dospjeti na vrh kao kralj Klondikea?

SRIJEDA, 17. SIJEČANJ 2018.

20.00 Brzi i glasni (Sezona 5, Epizoda 1)

(Fast N' Loud: Step Vanning Into A New Era)

U garaži počinje nova era. Richard dečkima povjerava renoviranje kamioneta Chevy P30 Step iz 1973., a to im je prvi veliki posao koji će raditi bez Aarona.

ČETVRTAK, 18. SIJEČANJ 2018.

19.00 Kako se proizvode... (Sezona 12): Pneumatski odvijači (Epizoda 1)

(How It's Made: Pneumatic Impact Wrenches)

Stvari za svakodnevnu uporabu stavljaju se pod mikroskop dok otkrivamo kako se proizvode pneumatski odvijači, mramorni sudoperi i banana čips.

PETAK, 19. SIJEČANJ 2018.

21.00 Aljaska: Na rubu svijeta (Sezona 7): Dan kad je stoka plivala (Epizoda 4)

(Alaska: The Last Frontier: The Day The Cattle Swam)

Otto i Eivin pripremaju baržu za dotad najveći zadatak: premještanje divljih bizona. Jane i Charlotte gone stoku, a u tome sudjeluju samo žene.

SUBOTA, 20. SIJEČANJ 2018.

21.00 Let 370: Karike koje nedostaju

(Flight 370: The Missing Links)

Nestanak zrakoplova na letu 370 otkrio je glavne slabosti moderne zrakoplovne tehnologije. Kako je moguće izgubiti najsuvremeniji zrakoplov sa 239 putnika?

NEDJELJA, 21. SIJEČANJ 2018.

22.00 Idris Elba: Borac (Sezona 1, Epizoda 3)

(Idris Elba: Fighter: Episode 3)

Idris Elba u šest mjeseci mora savladati niz borilačkih vještina prije nego što uđe u ring i pokuša pobijediti svjetskog šampiona IFMA-e u superteškoj kategoriji.