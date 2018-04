Izbor iz programa Discovery Channela za tjedan 16.04. -22.04.

PONEDJELJAK, 16. TRAVANJ 2018.

22.00 Tjedan priprema 2018.: Radovi i utrka (Sezona 1): Prva konstrukcija (Epizoda 1)

(Motor Mega Week 2018: Builds And Race: Build 1)

Big Chief i Richard Rawlings pripremaju se za ulične "drag" utrke u Fontani u Kaliforniji, dok Farmtruck, AZN i ostali dečki traže automobile koje će renovirati i onda razmijeniti.

UTORAK, 17. TRAVANJ 2018.

21.00 Otok s Bearom Gryllsom (Sezona 4, Epizoda 3)

(The Island with Bear Grylls: Episode 3)

Mladi i stari sada žive jedni uz druge. No nekoliko tjedana prije kraja njihova boravka na otoku, sve ih više brine nedostatak hrane pa su svi vrlo napeti.

SRIJEDA, 18. TRAVANJ 2018.

20.00 Brzi i glasni (Sezona 4): Podizanje Camara (Epizoda 8)

(Fast N' Loud: Camaro Rising)

Nakon nekoliko teških poslova, Richard želi učiniti nešto lijepo za Aarona i dečke i kupuje im Camaro iz '67. montiran na šasiju K5. Hoće li im to popraviti raspoloženje?

ČETVRTAK, 19. TRAVANJ 2018.

23.00 Nemogući inženjerski pothvati (Sezona 1): Šangajski toranj (Epizoda 3)

(Impossible Engineering: The Shanghai Tower)

Penjući se 632 m u nebo, Šangajski toranj je druga najviša građevina na svijetu. Ovaj spomenik inženjerske odvažnosti moderno je čudo.

PETAK, 20. TRAVANJ 2018.

23.00 Pogled na Zemlju (Sezona 4): Zvijeri izgubljene džungle (Epizoda 5)

(What on Earth?: Beasts Of The Lost Jungle)

Grad duhova pokriven neobičnim bijelim prahom izlazi iz jezera u Argentini. Usto deklasificirana CIA-ina slika otkriva bizarno, divovsko sovjetsko oružje.

SUBOTA, 21. TRAVANJ 2018.

22.00 Polja smrti (Sezona 1): Obiteljske stvari (Epizoda 5)

(Killing Fields: Family Matters)

Nakon dojave, Aubrey se susreće s osuđenikom. Rodie pokušava obnoviti kontakt sa sinom, dok ekipa pokušava razgovarati s bivšim Eugenienim suprugom.

NEDJELJA, 22. TRAVANJ 2018.

23.00 Prokletstvo smrznutog zlata (Sezona 1): Kako pobijediti oluju (Epizoda 4)

(Curse of the Frozen Gold: Weathering the Storm)

Duboko u planinama Britanske Kolumbije živi jedna legenda: golemo bogatstvo u zlatu koje čuva opasna kletva. Sada šest pustolova kreće u lov na blago.