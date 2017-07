Izbor iz programa Discovery Channela za tjedan 17.07. - 23.07.

PONEDJELJAK, 17. SRPNJA 2017.

23.00 Ljudi iz Yukona (Sezona 6, Epizoda 6) (Yukon Men: Episode 6)

Duboko u divljini Aljaske, u zabačenom naselju Tanana, muškarci i žene moraju se itekako potruditi da bi lovom i ribolovom skrbili za svoje obitelji u tako nemilosrdnom krajoliku.

UTORAK, 18. SRPNJA 2017.

20.00 Muškarac, žena i divljina (Sezona 1): Amazonska prašuma (Epizoda 3)

(Man, Woman, Wild: Amazon)

Negdje duboko u Amazonskoj prašumi, Myke i Ruth nastoje preživjeti neizdrživu vrućinu, otrovne gmazove i džunglu koja skriva najubojitije prijetnje - isto kao i izlaz iz nje.

SRIJEDA, 19. SRPNJA 2017.

20.00 Divlja vožnja (Sezona 1): Britanski tegljači (Epizoda 3) (Driving Wild: British Tractor Pullers)

Marc 'Elvis' Priestley, mehaničar ekipe McLarena iz Formule 1, posjećuje neobična oktanska 'plemena' diljem svijeta te im se priključuje u brzinskim izazovima.

ČETVRTAK, 20. SRPNJA 2017.

22.00 Lovci na skladišta (Sezona 3, Epizoda 2) (Storage Hunters: Episode 2)

Brandon i Lori bračni su par koji riskira nadmećući se za skladišne prostore na najkompetitivnijim američkim dražbama Ali kriju li ti prostori skrivena blaga ili bezvrijedno smeće?

PETAK, 21. SRPNJA 2017.

22.00 Pogled na Zemlju (Sezona 3): Kletva morskog čudovišta (Epizoda 12)

(What on Earth?: Curse Of The Sea Monster)

Neobična masa pojavljuje se na površini mora u blizini Antarktika - je li riječ o morskom čudovištu? Drevne rezbarije u kamenu na planinskom području prikazuju nezemaljska bića.

SUBOTA, 22. SRPNJA 2017.

17.10 Aljaska: Na rubu svijeta (Sezona 6): Povratak kćeri razmetne (Epizoda 8)

(Alaska: The Last Frontier: The Prodigal Daughter Returns)

Otto ugrožava svoj oporavka da bi pomogao spasiti paraliziranu kravu. Atz Senior priprema se za posebnu gošću - svoju kći, kantautoricu Jewel.

NEDJELJA, 23. SRPNJA 2017.

20.00 Ljudi iz aljaške divljine (Sezona 3): Gruba divljina (Epizoda 1)

(Alaskan Bush People: Harsh Wilderness)

Život u divljini surov je i nemilosrdan. Brownovi nam prvi put daju uvid u to kako savladavaju prepreke majke prirode.