Izbor iz programa Discovery Channela za tjedan 19.02. -25.02.

PONEDJELJAK, 19. VELJAČE 2018.

23.00 Privezani (Sezona 1): Otoci Tihog oceana, Panama (Epizoda 1)

(Tethered: Pacific Islands, Panama)

Dvoje potpuno različitih stručnjaka za preživljavanje moraju izdržati 21 dan u najnepovoljnijim vremenskim uvjetima na zemlji, privezani jedan za drugog čeličnim kabelom dugim 2 m.

UTORAK, 20. VELJAČE 2018.

18.30 A kako to oni rade? (Sezona 3): Svemirska odijela / Dizel motori / Neonski znakovi (Epizoda 14) (How Do They Do It?: Spacesuit/Diesel Engines/Neon Signs)

Kako svemirsko odijelo održava austronauta na životu i kako pismo za jedan dan stigne iz Londona na Hebridsko otočje? Pogledajte i kako se vadi ruda od koje se dobiva titanij.

SRIJEDA, 21. VELJAČE 2018.

00.00 Preživljavanje udvoje (Sezona 6): Borba u Brazilu (Epizoda 9)

(Dual Survival: Forest From Hell)

Vojno obučeni stručnjak za preživljavanje i samouki prirodnjak hvataju se u koštac s nekima od najzahtjevnijih okruženja, da bi pokazali kakve nas vještine mogu održati na životu.

ČETVRTAK, 22. VELJAČE 2018.

23.00 Čuda iz svemira (Sezona 1, Epizoda 1)

(Space Dealers: Episode 1)

Ekipa koja trguje svime u vezi sa svemirom traga za svemirskim artefaktima: od svemirskog zahoda do nepojedenog astronautskog obroka. Žele malo potrošiti, a dobro zaraditi.

PETAK, 23. VELJAČE 2018.

20.00 Kraljevi divljine (Sezona 5, Epizoda 1)

(Outback Truckers: Episode 1)

Bračni par Nick i Joe prevoze nestabilan teret, a suočeni su s teškim uvjetima vožnje. Usto, tijekom dva tjedna na cesti, Yogi pravi pogrešku koja će ga skupo stajati.

SUBOTA, 24. VELJAČE 2018.

16.00 Spašavanje garaža s Richardom Rawlingsom (Sezona 1, Epizoda 4)

(Garage Rehab: Blue Ribbon Automotive)

Garaže propadaju diljem SAD-a. Richard Rawlings iz garaže Gas Monkey služi se svojim znanjem da im poboljša posao, a da pritom i zaradi.

NEDJELJA, 25. VELJAČE 2018.

20.00 Sam na svijetu - s Edom Staffordom (Sezona 2): Norveška (Epizoda 6)

(Marooned with Ed Stafford: Norway)

Ed Stafford je proveo 60 dana gol i sam na otoku, a društvo mu je pravila samo kamera. Sada se suočava s novim izazovima na nekim od najnegostoljubivijih mjesta na svijetu.