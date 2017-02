Izbor iz programa Discovery Channela za tjedan 20.02. - 26.02.

PONEDJELJAK, 20. VELJAČE 2017.

00.00 Pobunjeničko zlato (Sezona 1): Blago u Chesteru (Epizoda 2) (Rebel Gold: Chester Treasure)

U nastavku potrage za izgubljenim zlatom, ekipa kreće do iduće postaje Jeffersona Davisa. Larry i Brant se razdvajaju kako bi istražili različite teorije.

UTORAK, 21. VELJAČE 2017.

23.00 Ed Stafford - Put u nepoznato (Sezona 1): Zapadna Papua (Epizoda 2) (Ed Stafford: Into the Unknown: West Papua)

Poznati britanski istraživač Ed Stafford istražuje uzrok tajanstvenih bijelih linija u naizgled nenaseljenoj močvari na indonezijskom otoku Kimaam.

SRIJEDA, 22. VELJAČE 2017.

00.00 Super jahte (Sezona 1): Balk (Epizoda 6) (Super Yachts: Balk)

Balk je tvrtka koja izrađuje jahte i koja se tim poslom bavi od 2004. Dobit ćete uvid u zahtjevni logistički proces izrade super jahte od mahagonija dugačke 65 metara.

ČETVRTAK, 23. VELJAČE 2017.

21.00 Likvidator (Sezona 4): U hodu - Odbačen (Epizoda 33)

(The Liquidator: On The Go: Palm Trees & Face Palms)

Kralj cjenkanja Jeff Schwarz u potrazi je za novim unosnim poslom. No kad pregovori s parom skupljača iz Alberte počnu teći previše glatko, uključi mu se sustav za uzbunjivanje.

PETAK, 24. VELJAČE 2017.

21.00 Polja smrti (Sezona 1, Epizoda 7) (Killing Fields: The Hunt Continues)

Istiniti triler koji slijedi tim detektiva iz odjela za ubojstva koji ponovno otvaraju 18 g. star, neriješen slučaj koji se dogodio na jednom od zloglasnih američkih odlagališta.

SUBOTA, 25. VELJAČE 2017.

22.00 Čelične svetinje (Sezona 1, Epizoda 1) (Sacred Steel Bikes: Indigo Moon)

Jason Wilson svoju je radnju otvorio prije više od 10 godina i postao vrlo uspješan - izrađuje vrhunske čopere po narudžbi i brižljivo restaurira američke klasične automobile.

NEDJELJA, 26. VELJAČE 2017.

22.00 Preživljavanje udvoje (Sezona 6, Epizoda 12) (Dual Survival: Episode 12)

Vojno obučeni stručnjak za preživljavanje i samouki prirodnjak hvataju se u koštac s nekima od najzahtjevnijih okruženja, da bi pokazali kakve nas vještine mogu održati na životu.