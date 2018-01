Izbor iz programa Discovery Channela za tjedan 22.01. -28.01.

PONEDJELJAK, 22. SIJEČANJ 2018.

19.30 A kako to oni rade? (Sezona 6, Epizoda 4)

(How Do They Do It?: Episode 4)

Kako se spriječi zamrzavanje zrakoplova, kako se koristi glina da bi časopisi zadržali svoj sjaj, te kako se pravi električni automobil koji vozi 200 km na sat?

UTORAK, 23. SIJEČANJ 2018.

17.30 Ratovi oko nekretnina (Sezona 1, Epizoda 17)

(Property Wars: The Roof Is On Fire)

Pogledajte kako agresivni mešetari u pustinjskoj vrućini Phoenixa u Arizoni pokušavaju kupiti najunosnije domove koje na dražbama prodaju lokalni sudovi.

SRIJEDA, 24. SIJEČANJ 2018.

22.00 Otkrivanje automobila (Sezona 1): Propuštena prilika (Epizoda 1) (Carspotting: Woulda, Shoulda, 'Cuda)

Služeći se dronom Carlos i njegova ekipa u šumi nalaze hrpu klasičnih automobila. Usto, Carlos ima pet tjedana da Barracudu iz 1970. pretvori u "Hot Wheels" vrijedan 65.000 dolara.

ČETVRTAK, 25. SIJEČANJ 2018.

23.00 Čuda iz svemira (Sezona 1, Epizoda 3) (Space Dealers: Episode 3)

Ekipa koja trguje svime u vezi sa svemirom traga za svemirskim artefaktima: od svemirskog zahoda do nepojedenog astronautskog obroka. Žele malo potrošiti, a dobro zaraditi.

PETAK, 26. SIJEČANJ 2018.

23.00 Upozorili smo vas (Sezona 4): Šokantno i sjajno (Epizoda 10) (You Have Been Warned: Shock and Awesome)

Pripremite se za šok jer prikazujemo snimke s interneta koje će vas najviše iznenaditi: superbrzi traktor, šašava sjekira i motocikl koji surfa.

SUBOTA, 27. SIJEČANJ 2018.

21.00 Tesla (Sezona 1, Epizoda 1) (Tesla: Episode 1)

Sa zavidnim brojem od 300 izuma, um Nikole Tesle i danas dominira svijetom. Do nedavno povjerljivi dokumenti otvaraju riznicu novih podataka o njegovim istraživanjima.

NEDJELJA, 28. SIJEČANJ 2018.

19.00 Ljudi iz aljaške divljine (Sezona 3): Vozeći gđicu Rainy (Epizoda 9) (Alaskan Bush People: Driving Miss Rainy)

Krenite u divljinu Aljaske s Brownovima - obitelji sa sedmero djece koja žive u izolaciji te ovise jedni o drugima kako bi preživjeli.