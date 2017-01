Izbor iz programa Discovery Channela za tjedan 23.01. - 29.01.

PONEDJELJAK, 23. SIJEČNJA 2017.

22.00 Zlatna groznica (Posebne epizode iz sedme sezone) (Sezona 7): Kockar (Epizoda 2) (Gold Rush (Season 7 Specials): The Gambler)

Podsjetit ćemo se na legendarnu prošlu sezonu 'Zlatne groznice', no zavirit ćemo i u ekskluzivne snimke iz nadolazeće sezone u kojoj nas očekuju novi ljudi, strojevi i nalazišta.

UTORAK, 24. SIJEČNJA 2017.

23.00 Pioniri (Sezona 1): Izgubljeni u džungli (Epizoda 4) (Trailblazers: Lost in the Jungle)

Da bi pomakli granice znanja, znanstvenici zalaze u najmračnija mjesta na Zemlji. Od opasnosti ih štite stručnjaci za preživljavanje koji su se zarekli da će ih održati na životu.

SRIJEDA, 25. SIJEČNJA 2017.

20.00 Mućke s automobilima (Sezona 1, Epizoda 1) (Deals, Wheels and Steals: Episode 1)

Krenite iza kulisa neovisnih dražbi automobila u Velikoj Britaniji, na kojima se neki od najlukavijih dilera automobilima u državi nadmeću tko će sklopiti bolji posao.

ČETVRTAK, 26. SIJEČNJA 2017.

23.00 Likvidator (Sezona 4): U hodu - Odbačen (Epizoda 33) (The Liquidator: On The Go: Palm Trees & Face Palms)

Kralj cjenkanja Jeff Schwarz u potrazi je za novim unosnim poslom. No kad pregovori s parom skupljača iz Alberte počnu teći previše glatko, uključi mu se sustav za uzbunjivanje.

PETAK, 27. SIJEČNJA 2017.

00.00 Upozorili smo vas (Sezona 4): Mozak protiv mišića (Epizoda 7) (You Have Been Warned: Brain vs Brawn)

U današnjoj emisiji pratimo okršaj mozga i mišića - od uništavanja voća teškom mehanizacijom, do rušenja golemog dvorca od pijeska i ljubljenja s kobrama.

SUBOTA, 28. SIJEČNJA 2017.

23.00 Pod vatrom (Sezona 1, Epizoda 1) (Taking Fire: Band Of Brothers)

Ovo je konačna zbirka modernih ratnih priča. Vidjet ćete snimke stvarnih borbi i čuti priče muškaraca i žena koji su se borili na borbenim linijama u Afganistanu.

NEDJELJA, 29. SIJEČNJA 2017.

23.00 Potraga za blagom: Otok zmija (Sezona 2, Epizoda 1)

(Treasure Quest: Snake Island: The Trail of Blood)

Ekipa lovaca na blago na legendarnoj je misiji u potrazi za davno izgubljenim blagom Inka i usput rješava složene zagonetke na jednom od najsmrtonosnijih mjesta na svijetu.