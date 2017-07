Izbor iz programa Discovery Channela za tjedan 24.07. - 30.07.

PONEDJELJAK, 24. SRPNJA 2017.

23.00 Phelps protiv morskog psa (Phelps Vs. Sharks)

Morski psi najbrži su grabežljivci na planetu. Pogledajte što će se dogoditi kad se najbrži svjetski plivač, Michael Phelps, bude natjecao protiv jednog u nevjerojatnoj utrci.

UTORAK, 25. SRPNJA 2017.

19.30 A kako to oni rade? (Sezona 10): Toaletni papir / Apsint / Loptice za kriket (Epizoda 3) (How Do They Do It?: Toilet Paper/Absinthe/Cricket Balls)

Kako se stabla pretvaraju u toaletni papir? Kako se proizvodi autentični apsint i što je potrebno učiniti da bi loptice za kriket izdržale snažne udarce?

SRIJEDA, 26. SRPNJA 2017.

23.00 Morski psi i grad: Los Angeles: Sharks And The City: Los Angeles

Uz obale Los Angelesa i Južne Kalifornije velikih bijelih psina ima više nego ikada prije. Chris Lowe želi saznati zašto im se broj povećava.

ČETVRTAK, 27. SRPNJA 2017.

20.00 Skladišni ratovi u Kanadi (Sezona 2): Veći, snažniji, zločestiji, gluplji (Epizoda 1)

Roy unajmi tjelesne čuvare da bi spriječili obične ljude da dođu na dražbu u Bramptonu. Nakon toga Bogart odustaje i baš kad je pomislio da je gotovo, Paul ga opet pokuša vratiti.

PETAK, 28. SRPNJA 2017.

00.00 Kraljevi divljine (Sezona 3, Epizoda 2)

(Outback Truckers: Episode 2)

Matt Adams vozi nepostojan teret ravno u nevolju koja je povezana s bikom. Kendalli dijele obiteljsko iskustvo vožnje kamiona, dok druga vožnja skriva probleme.

SUBOTA, 29. SRPNJA 2017.

18.05 Na rubu Aljaske (Sezona 1): Zagrljaj zime (Epizoda 1)

(Edge of Alaska: Winter's Grip)

Duboko u divljini Aljaske nalazi se najotporniji grad u Americi: McCarthy. 42 dvoje ljudi, dovoljno hrabrih da bi ondje živjeli, bore se s prirodom da bi održali svoj način života.

NEDJELJA, 30. SRPNJA 2017.

23.00 Phelps protiv morskog psa (Phelps vs Shark: Great Gold vs Great White)

