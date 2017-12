Izbor iz programa Discovery Channela za tjedan 25.12. -31.12.

PONEDJELJAK, 25. PROSINAC 2017.

00.00 Lov na čovjeka s Joelom Lambertom (Sezona 2): Meksiko (Epizoda 4)

(Manhunt with Joel Lambert: Mexico)

Južno od granice SAD-a, na rubovima Tijuane, u Meksiku, Joel se suočava s elitnom policijskom jedinicom Meksika. Hoće li Joelove vještine biti dovoljne da izbjegne zarobljavanje?

UTORAK, 26. PROSINAC 2017.

00.00 Napušteni inženjerski projekti (Sezona 1): Napušteni brodovi (Epizoda 4)

(Abandoned Engineering: Ghost Ships)

Pogled na nekoć goleme uspjehe pomorskog inženjerstva koji su danas zahrđali. Brodsko groblje u Marylandu nastanile su životinje, a vidjet ćemo i podmornicu iz doba hladnog rata.

SRIJEDA, 27. PROSINAC 2017.

23.00 Brzi i glasni: Teatar razaranja (Sezona 1): Na način kriminalaca (Epizoda 14)

(Fast N' Loud: Demolition Theatre: The Outlaw Way)

Jedan Rus ukrade policijski automobil i kreće na vožnju svog života. Za to vrijeme, obična vatrogasna vježba dovede do prave katastrofe.

ČETVRTAK, 28. PROSINAC 2017.

23.00 Čuda iz svemira (Sezona 1, Epizoda 5)

(Space Dealers: Episode 5)

Ekipa koja trguje svime u vezi sa svemirom traga za svemirskim artefaktima: od svemirskog zahoda do nepojedenog astronautskog obroka. Žele malo potrošiti, a dobro zaraditi.

PETAK, 29. PROSINAC 2017.

21.00 Aljaska: Na rubu svijeta (Sezona 7): Dan kada je farma zamalo umrla (Epizoda 1)

(Alaska: The Last Frontier: The Day The Homestead Almost Died)

Kilcherovi su se vratili. Obiteljsko je nasljeđe u opasnosti, pa počinju s renovacijom farme. Budući da su zaslijepljeni velikom mećavom, čeka ih mnogo posla.

SUBOTA, 30. PROSINAC 2017.

23.00 Cooperovo blago (Sezona 1, Epizoda 6)

(Cooper's Treasure: The Hunt For A Secret Fortune: The Columbus Treasure)

Lovac na blago Darrell Miklos pokušava dešifrirati "mapu koja vodi do blaga", a koju je izradio njegov idol iz djetinjstva, bivši NASA-in astronaut Gordon 'Gordo' Cooper.

NEDJELJA, 31. PROSINAC 2017.

22.00 U potrazi za Escobarovim milijunima (Sezona 1): X (Epizoda 6)

(Finding Escobar's Millions: The X)

Douga i Bena uputili su u skrovište u brdima iznad Gachina rodnog grada. Približavaju li se blagu ili će Kolumbiju napustiti praznih ruku?