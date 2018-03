Izbor iz programa Discovery Channela za tjedan 26.03. -01.04.

PONEDJELJAK, 26. OŽUJAK 2018.

20.00 Ed Stafford: Prepušten smrti (Sezona 1): Madagaskar: Obalni mangrovi (Epizoda 1) (Ed Stafford: Left for Dead: Madagascar: The Coastal Mangroves)

Ed svoje putovanje počinje u plimnom sustavu mangrova na Madagaskaru. Voda nadire, a on u deset dana mora doći do ribarskog sela.

UTORAK, 27. OŽUJAK 2018.

18.30 A kako to oni rade? (Sezona 9, Epizoda 20) (How Do They Do It?: Episode 20)

Pogledajte kako padobranska odijela omogućavaju ljudima da lete, kako proizvode Surstromming,jedno od najsmrdljivijih jela na svijetu, te kako se korijenje pretvara u zidove.

SRIJEDA, 28. OŽUJAK 2018.

18.00 Kako se proizvode... (Sezona 21): Papirni kišobrani, ugljen, zrakoplovna sjedala, urne (Epizoda 7) (How It's Made: Paper Umbrellas, Coal, Aircraft Seats, Urns)

Predmete iz svakodnevnog života stavljamo pod mikroskop da bismo saznali kako se proizvode papirni kišobrani, ugljen, zrakoplovna sjedala, urne.

ČETVRTAK, 29. OŽUJAK 2018.

00.00 Upozorili smo vas (Sezona 3): Čudna znanost (Epizoda 10)

(You Have Been Warned: Weird Science)

Znanost postaje sve čudnija i čudnija - a sve je to snimljeno kamerama. Danas upoznajemo brod duhova, majstora pamćenja, i medvjeda koji hoda poput čovjeka.

PETAK, 30. OŽUJAK 2018.

17.30 Lovci na skladišta - Velika Britanija (Sezona 5, Epizoda 1)

(Storage Hunters UK: Episode 1)

Američki voditelj i dražbovatelj Sean Kelly vraća se u Englesku i vješto manipulira kupcima. No nije sve crno-bijelo tijekom dražbe na kojoj kupci licitiraju na neviđeno.

SUBOTA, 31. OŽUJAK 2018.

19.00 Aljaška željeznica (Sezona 3): Mrtva zona (Epizoda 7)

(Railroad Alaska: The Dead Zone)

Pratite elitnu ekipu radnika - građevinaca, mehaničara i strojovođa - koji pokušavaju 800 km dugu prugu kroz Aljasku održati prohodnom tijekom ekstremne zime.

NEDJELJA, 01. TRAVANJ 2018.

20.00 Arktičke vode (Sezona 1, Epizoda 5) (Arctic Waters: Episode 5)

Cijela je flota zarobljena u luci zbog žestokih oluja i nemirnog mora. No Patrick i Andreas odlučuju riskirati nadajući se da će se obogatiti. Hoće li im se rizik isplatiti?