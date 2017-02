Izbor iz programa Discovery Channela za tjedan 27.02. - 05.03.

PONEDJELJAK, 27. VELJAČE 2017.

21.00 Ljudi iz aljaške divljine (Sezona 3, Epizoda 17) (Alaskan Bush People: All That Matters)

Krenite u divljinu Aljaske s Brownovima - obitelji sa sedmero djece koja žive u izolaciji te ovise jedni o drugima kako bi preživjeli.

UTORAK, 28. VELJAČE 2017.

19.00 A kako to oni rade? (Sezona 13, Epizoda 11) (How Do They Do It?: Episode 11)

Kako se uzgajaju puževi koje Francuzi toliko vole, kako se čelik pretvara u sjajni pribor za jelo, i kako se izrađuje kajak koji se može pokretati nogama?

SRIJEDA, 01. OŽUJKA 2017.

22.00 Trgovci automobilima (Sezona 13): Sunbeam Alpine iz 1963. (Epizoda 14) (Wheeler Dealers: 1963 Sunbeam Alpine)

Mike je u potrazi za prvim Bondovima automobilom, Sunbine Alpineom iz 1963. Pronalazi motor koji nije zahrđao i koji je spreman za utrke, no Ed se suočava s nekoliko iznenađenja.

ČETVRTAK, 02. OŽUJKA 2017.

20.00 Ratovi oko nekretnina (Sezona 1): Na bolovanju (Epizoda 9) (Property Wars: Sick Day)

Iznenadni hladni val tjera sve osim najupornijih kupaca, no hoće li oni iskoristiti tu prigodu? Također, neočekivani događaj na dražbi donosi veliki dobitak.

PETAK, 03. OŽUJKA 2017.

21.00 Polja smrti (Sezona 1, Epizoda 8) (Killing Fields: Episode 8)

Istiniti triler koji slijedi tim detektiva iz odjela za ubojstva koji ponovno otvaraju 18 g. star, neriješen slučaj koji se dogodio na jednom od zloglasnih američkih odlagališta.

SUBOTA, 04. OŽUJKA 2017.

23.00 Borbe robota (Sezona 2, Epizoda 1) (Battle Bots: Episode 1)

48 najboljih sastavljača robota na svijetu natjecat će se na najlegendarnijem natjecanju svih vremena, a prvi put u povijesti serije 'Borba robota', gledat ćemo i ratove dronova.

NEDJELJA, 05. OŽUJKA 2017.

22.00 Postanak majmuna ratnika (Rise Of The Warrior Apes)

Ovo je istinita priča o nastanku i ambicijama Ngogoa, čimpanza-ratnika iz Ugande, u razdoblju koje je trajalo 20 godina. Kako su uspostavili najveću četu čimpanza koju smo otkrili?