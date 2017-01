Izbor iz programa Discovery Channela za tjedan 30.01. - 05.02.

PONEDJELJAK, 30. SIJEČNJA 2017.

22.00 Zlatna groznica (Sezona 7): Iz ptičje perspektive (Epizoda 2) (Gold Rush: Eye In The Sky)

Tony Beets završio je stazu u Eureka Creeku. On testira svog sina Kevina i ove mu sezone prepušta vodstvo. Uz to, Hoffmanova ekipa suočava se s presudnom odlukom.

UTORAK, 31. SIJEČNJA 2017.

23.00 Pioniri (Sezona 1, Epizoda 5) (Trailblazers: Episode 5)

Da bi pomakli granice znanja, znanstvenici zalaze u najmračnija mjesta na Zemlji. Od opasnosti ih štite stručnjaci za preživljavanje koji su se zarekli da će ih održati na životu.

SRIJEDA, 01. VELJAČE 2017.

22.00 Trgovci automobilima (Sezona 13): 1970 Ford Bronco (Epizoda 10) (Wheeler Dealers: 1970 Ford Bronco)

Mike kreće u avanturu s Ford Broncom iz 1970. Kada na njemu ugledaju hrđu Mike cijeli projekt želi spasiti od propasti, ali Edd ostaje kul.

ČETVRTAK, 02. VELJAČE 2017.

21.00 Likvidator (Sezona 4): U potrazi - ovo nije moj prvi rodeo (Epizoda 27) (The Liquidator: On the Go - Not My First Rodeo)

Jeff i Daniel putuju na otok Vancouver da bi se susreli s prosijedim veteranom rodea, nadajući se da će da će nabasati na predmete koje će moći otkupiti po zanemarivoj cijeni.

PETAK, 03. VELJAČE 2017.

20.00 Na rubu Aljaske (Sezona 2, Epizoda 8) (Edge of Alaska: Episode 8)

Neil svojom zamisli o obilasku rudnika prkosi i prirodi i mještanima. No kada otkriju njegov tajni građevinski projekt, McCarthy povlači crtu u pijesku.

SUBOTA, 04. VELJAČE 2017.

22.00 Odmetnici s ulice (Sezona 3, Epizoda 21) (Street Outlaws: Street Mission)

405 - to je lista deset najboljih uličnih trkača - oni ponovno žele osvojiti titulu najbrže i najcjenjenije skupine trkača u zemlji.

NEDJELJA, 05. VELJAČE 2017.

16.15 Otkrivanje povijesti (Sezona 1): Tajne Akropole (Epizoda 1) (Blowing Up History: Secrets Of The Acropolis)

Akropola se nadvija nad Atenom tisućama godina. Znanstvenici danas žele otkriti kako je sagrađena, kako je izgledala i kako još uvijek stoji.