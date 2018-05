Izbor iz programa TLC-a od 14. do 20. svibnja

PONEDJELJAK, 14.5.2018.

22.00 Nastavljamo brojati: Neka jedu kolače (Counting On: Let Them Eat Cake)

Joy traži haljine za djeveruše i kuša torte sa Austinom. Joe i Kendra uživaju u rolanju. Usto, počinje renovacija Joyine i Austinove kuće.

UTORAK, 15.5.2018.

22.00 Kuća za vjenčanja: Epizoda 4 (Wedding House: Episode 4)

Savjetnici planiraju vjenčanje za samoproglašene zvijezde i sudionike Big Brothera Lisu Appleton i Marija Marconija. Hoće li njihovi slavni prijatelji doći ili će ih iznevjeriti?

SRIJEDA, 16.5.2018.

22.00 Kada podignem veo: Epizoda 1 (Unveiled: Episode 1)

Buduća mladenka Sam spremna je za kozmetičke zahvate prije vjenčanja. No hoće li sve proći 'u dobru ili u zlu'?

ČETVRTAK, 17.5.2018.

20.00 Moja obitelj od 1400 kilograma: Epizoda 3 (My 3000-lb Family: One Step At A Time)

Kada se Beverly, glava morbidno pretile obitelji Anderson, odluči na kirurško uklanjanje viška kilograma, svojim činom nadahne tri člana obitelji da i sami krenu istim putem.

PETAK, 18.5.2018.

22.00 Moj ekstremni višak kože: Epizoda 9 (My Extreme Excess Skin: Mary & Lora)

Pratite putovanja osoba koje žive s viškom kože, poslije ekstremnog gubitka kilograma, dok prolaze kroz transformacije cijelog tijela pomoću operacija za uklanjanje kože.

SUBOTA, 19.5.2018.

23.00 Moj gojazan život: Lisa (My 600lb Life: Lisa's Story)

Nakon što je svjedočila bratovu ubojstvu, Lisina se borba s težinom pogoršala. Sada je vezana uz krevet, a ne skine li kilograme, neće vidjeti svoje unuke kako odrastaju.

NEDJELJA, 20.5.2018.

19.00 Vjenčanica iz snova - UK: Zahtjevne dive

(Say Yes To The Dress UK: The Demanding Divas Show)

Izbirljiva Gina bila je u 20 trgovina i probala 50 haljina! Sve nade sada polaže u Davida, no hoće li on uspjeti u onome u čemu svi ostali nisu?